En un año, Francisco tuvo más de 100 intervenciones públicas para pedir el cese del fuego

Francisco dio a conocer cientos de mensajes denunciando el conflicto. /Foto: AFP.

Muchos ciudadanos ucranianos se acercaron a El Vaticano para pedirle al Papa que inteerceda para lograr la paz. /Foto: AFP.

El papa Francisco advirtió hace este jueves un año por losen Ucrania, a horas de lo que fue finalmente el inicio de la invasión rusa al país europeo, y en el inicio de una serie de fuertes intervenciones en las que reclamó el cese inmediato del conflicto y la puesta en marcha de negociaciones para lograr un acuerdo de paz., planteó el pontífice durante la Audiencia General del 23 de febrero de 2022, la última que encabezó antes del inicio del conflicto al día siguiente.Desde el inicio de la guerra,, además de haber mostrado su disponibilidad a reunirse con los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Volodimir Zelenski, para buscar soluciones de paz.En su mensaje previo al comienzo de la invasión rusa que se mantiene hasta este jueves,"Quisiera hacer un llamamiento a quienes tienen responsabilidades políticas para que hagan un serio examen de conciencia ante Dios, que es Dios de paz y no de guerra; que es Padre de todos, no sólo de alguien, que quiere que seamos hermanos y no enemigos", expresó el pontífice entonces. Este miércoles, en una línea similar, el Papa insistió en su reclamo a los líderes mundiales para que muestren esfuerzos concretos "para el fin del conflicto". Apenas iniciada la invasión, en un hecho inédito, el Papa fue a la embajada rusa ante el Vaticano para buscar un cese del fuego de parte de Moscú, que no fue acogido, y luego habló por teléfono con Zelenski para expresar su solidaridad al país invadido.En su último llamado, antes de la ofensiva rusa, el Papa había pedido además "a todas las partes involucradas que se abstengan de cualquier acción que cause aún más sufrimiento a las poblaciones , desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional".Por el momento, el propio pontífice ha descartado una posible visita a Ucrania, ya que considera que debe también hacer un viaje a Moscú, según reconoció en conferencia de prensa el 5 de febrero, al regreso de una gira por África.