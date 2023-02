Qué ver, escuchar, leer y disfrutar en los medios públicos esta semana

JUEVES 23 DE FEBRERO

TEC

VIERNES 24 DE FEBRERO

SÁBADO 25 DE FEBRERO

DOMINGO 26 DE FEBRERO

LUNES 27 DE FEBRERO

MARTES 28 DE FEBRERO

MIÉRCOLES 1 DE MARZO

Los destacados PAKAPAKA

CONVOCATORIA PARA EL CONSEJO INVENTAR PAKAPAKA 2023

El Consejo Inventar Pakapaka es un espacio de participación para chicos y chicas que se reúnen virtualmente todos los meses con el propósito de imaginar, analizar y crear Pakapaka. Este año, 2023, el Consejo tendrá veintiún participantes elegidos por sorteo asegurando representación federal y equidad de género.



Hasta el 28 de febrero podrán anotarse chicos y chicas entre 7 y 11 años desde cualquier parte del país. No hace falta tener formación o experiencia en medios de comunicación.



Accedé al formulario de inscripción: https://consejo.pakapaka.gob.ar/contacto



Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales.Historia, cómo funciona y quiénes la fabrican.El equipo de Ciencia del Fin del Mundo entra en modo verano para comentar datos científicos y otras curiosidades en tiempos de calor.Miralo por el canal de Twitch . Etapa 7.Une Villa Unión y Aimogasta.Perspectivas sobre lo imprevistoConducción: Guillo Espel. Dos horas para conjugar distancias y experiencias: La enorme María Teresa Corral contando sus vivencias y composiciones entramadas en la infancia y Michel Mazza, compositor argentino residente en NY, presentando su magnífico álbum My Own Island, resultado de una composición conceptual inmersiva.La reforma jubilatoria impulsada por el presidente francés, Emmanuel Macron, domina la escena política y social del país. Más de un millón de personas ya protestaron en las calles de varias ciudades francesas para oponerse a la medida. ¿Por qué dos de cada tres franceses la rechazan?Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda.Ahora en Télam Digital Y en nuestro canal de Youtube 1982 resulta un año clave para la exposición de los crímenes de la dictadura, y su práctica del terrorismo de Estado. Del informe del CELS a la Marcha por la Vida de Madres, Abuelas y organizaciones de DDHH.Une Aimogasta con La Rioja.Lunes a viernes.Conducción:Diego Ripoll, Grisel D’Angelo, Darío Fregoli y Diego Rivas.Tres horas para distenderse y parar la cabeza, con la data justa para estar inmunizado contra las fake news y una dosis de risas y alegría para levantar las defensas. Además, entrevistas y música en vivo de los artistas más escuchados.Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana.. Ópera prima de Milton Rodríguez."Chango Farías Gómez, el transgresor del Folklore": El documental reivindica la vida y obra del fundador de “Los Huanca Hua” que sacudió a la música argentina de raíz folclórica en más de una oportunidad. Con entrevistas a Jaime Torres, Oscar Alem, Peteco Carbajal, Verónica Condomí, Antonio Tarragó Ros y los hermanos Koky y Pajarín Saavedra, se evocan y repasan las formas que Farías Gómez incorporó a la música nativa: la polifonía, los arreglos solo para voces, los sintetizadores, las guitarras de nylon y eléctricas, las baterías y múltiples bombos, las reminiscencias africanas y españolas, la complejidad rítmica, las armonizaciones libres, la improvisación y la orquestación.Relata: Jorge Godoy. Comenta: Nicolás Alvarez.Conducción: Claudio “Capo” Ferraro. Un programa emblema de la música electrónica, con un referente de la escena en la conducción. La historia del dance local de la mano de uno de sus protagonistas como anfitrión.Televisión Pública lleva a todo el país la nueva cita del certamen del TC Mouras, que se corre este domingo en el circuito Roberto Mouras de La Plata. El piloto Ignacio Fain, actual campeón de la categoría, buscará enhebrar su tercera victoria consecutiva, tras imponerse en las pruebas disputadas en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y Toay (La Pampa).En la misma jornada, las máquinas del TC Pista Mouras también girarán en el trazado platense, luego de los dos triunfos en fila de Gastón Iansa en la categoría.Con Luis Digiano. Entrevistas a Guillermo Lombardo con su nuevo álbum y a Juan José Colo Vasconcelos de la banda salteña Ahyre con su verano festivalero más la columna de Blanca López sobre teatro, cine y literatura con invitados especiales.Brenda Martin, la bajista de Eruca Sativa, animará la nueva emisión del programa del Instituto Nacional de la Música (INAMU) que emite Televisión Pública., el programa en el que se presentan nuevos artistas independientes de diversos estilos de todo el país,Producido por el Instituto Nacional de la Música (INAMU), el envío de esta semana contará con la participación de Leo Rivero, de Mendoza; Matilde Paul, de Salta; Encuentro Vallisto, de Catamarca; Langluá, de la Ciudad de Buenos Aires y Artistas Puntanos, de San Luis. Brenda Martin, quien integra la reconocida banda cordobesa Eruca Sativa junto a Lula Bertoldi y Gabriel Pedernera, será la encargada de presentar el ciclo que además incluirá videos especiales, homenajes y sorpresas.Relata: Pablo Barovero. Comenta: Roberto GolianConexion Defensa y Justicia- Atlético Tucumán: Damián ZárateRelata: Eladio Arregui. Comenta: Daniel CacioliRelata: Sergio Zarratea. Comenta: Gustavo GerConduce: Martiniano Cardoso.Las pilas contienen diferentes metales en su composición que son muy nocivos para el ser humano y el ambiente. Si bien durante su uso no plantean riesgos dado que la cápsula aísla eficazmente su interior, con el tiempo la cápsula sufre un deterioro progresivo hasta que se rompe liberando las sustancias químicas que forman parte de su estructura, contaminando así el ambiente. Natalia Mazzei te cuenta qué hacer con ellas.Ahora en Télam Digital y en nuestro canal de Youtube Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días.Ahora en Télam Digital :. Y en nuestro canal de Youtube os títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. (Audio y video)Ahora en Télam Digital . Y en nuestro canal de Youtube Un noticiero federal con las información destacada de las provincias argentinas.Ahora en Télam Digital . Y en nuestro canal de Youtube Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.Conducción: Marcos Aramburu, Maru Amabile y Lía Copello. Se suma a las incorporaciones de la programación 2023 de La Rock.Serie documental- 8 capítulos - 26 minutos. Directora: Victoria AndinoLa serie sigue un día en la vida de diferentes personajes que deben resolver las tareas domésticas y de cuidado, poniendo en evidencia la tensión existente entre la vida privada y la vida pública, la construcción histórica de los roles de género y cómo este funcionamiento impacta en la economía. El primer capítulo presenta a Natalia, Gabriel, Juli y Agos, una familia tipo de clase media, mientras gestionan las tareas domésticas y de cuidados diarias.Unitario documental – 65 minutos. Dirección, guión, montaje, fotografía y cámara: Martín Farina.En días previos al carnaval de Gualeguaychú, en Entre Ríos, mientras los gauchos se preparan para cumplir con el ritual de purificar la carne, las máscaras cubren los rostros en un mundo de fantasía.Serie Documental - 13 episodios. Dirección: Juan Cruz Sáenz. Producción: Archivo BACUA/ Ahorita Nomas. Conducción: Boy OlmiLa puesta en valor de las Iglesias y los templos de Argentina. La restauración de edificios religiosos de gran valor histórico, cultural y patrimonial. Boy Olmi recorre y fotografía su arquitectura, sus historias y objetos artísticos y charla con religiosos, miembros de la comunidad, y los arquitectos, ingenieros y restauradores, encargados de la recuperación de los edificios.A los literales que se apartan de este refrán hay que aclararles que el dicho se refiere a hacer algo vergonzoso, cínico, hipócrita, y no reconocerlo. Desentenderse. Y, llegado el caso, culpar a otro.Con Cholo Gomez Castañón. Invitado: Felipe Pigna.En el balcón del Oriente Cubano se celebra todos los años la jornada Cucalambeana: la fiesta del campesino cubano. En este episodio te invitamos a conocer una de las tradiciones más antiguas de la Isla.Producción: LA RIOJA - UNLAR TV Conducción: Juan AvaltroniEl ciclo aborda temáticas relacionadas con la salud y el medio ambiente a partir de la mirada de docentes investigadores, de todas las áreas y de diferentes zonas de La Rioja. El objetivo del programa es ayudar a fomentar el interés por estudiar ciencias y la formación del pensamiento crítico.Conducción: Ivana Szerman y Sol Rodríguez GarnicaUn programa sobre los conflictos que afrontamos como generación para intentar entenderlos, pero fundamentalmente reírnos de ellos.. Concurso RENACER AudiovisualSerie documental - 8 capítulos – 26 minutos- Temática: violencia de género. Dirección: Paloma Coscia.Cada capítulo aborda uno de los múltiples casos de violencias, con una fuerte impronta visual, artística, autoral y generacional. A lo largo de la serie se plantea un profundo análisis de la mano de referentes del pensamiento, la justicia y el arte. Casos como los de Higui, Tehuel, Diana, Pepa, Micaela, Johanna y la violencia mediática son los disparadores a través de los cuales se abordará un amplio arco de contenido.