Jueves de super estrenos: Miranda! ft. Emilia, Tiago PZK con “Slow” y Lali y Pedro Capó

Tiago PZK: estrella internacional

Videoclip de “Una vez más”

Lo próximo del dúo Miranda! Miranda! sellará a partir de marzo un recorrido por grandes festivales mexicanos como Vive Latino y Tecate Pa'l Norte y desembarcará el 21, 22 y 23 de abril en el Teatro Gran Rex de la calle Corrientes, antes de emprender una gira de presentaciones por ciudades como Santa Fe, Córdoba y Rosario.



La dupla conformada por Ale Sergi y Juliana Gattas confirmó también para el 5 de octubre una presentación oficial de su próximo álbum en el Luna Park, el mítico estadio que también los tendrá este sábado en el marco de la Fiesta Polenta.

Este jueves tuvo muchos estrenos a puro pop, trap y videoclips, para sumar al repertorio de la música argentina mainstream de este 2023 que arrancó a todo ritmo.El grupo Miranda!, integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas, estrenó en las plataformas su alianza con Emilia Mernes, una reversión de la balada "Uno los dos" que formó parte del icónico álbum "Sin restricciones" de 2004.La artista de Nogoyá, Entre Ríos, tuvo un 2022 a puro show en vivo y un comienzo de 2023 con premiación y consagración en Viña del Mar junto a sus pares Tini y Nicki Nicole. Con "Uno los dos" Emilia junto al dúo Miranda, explotan su veta actoral más allá de la musical.Además del aporte de la dulce voz de Emilia, la nueva versión de esta balada de desamor con sabor a despedida contó con la producción de Big One y Didi Gutman, quien también grabó los arreglos de teclados., contó Sergi tras el estreno de "Uno los dos".El último lanzamiento de "El Hotel Miranda!" había sido la nueva versión de “Yo te diré” junto a Lali que tuvo un 2022 a pura Disciplina Tour y “El Fin del Amor” y este 2023 arrancó con la última temporada de “Sky Rojo” y ahora está en la recta final antes de lo que ella denominó como “el show más importante de su carrera” en el Estadio de Vélez.Antes habían lanzado “El Don” con el talentoso de Ca7riel y “Navidad” con Bándalos Chinos.El arte de todos los episodios del “Hotel Miranda” está a cargo de la directora Melanie Antón , quien ha trabajado con muchos artistas mainstream, en especial del mundo del trap y de la música urbana. La estética de Antón continúa desplegando el universo visual de "Hotel Miranda!" que carga abundantes referencias a la cultura cinematográfica y popular, siempre con el toque kitsch propio de la banda. Esta pieza, que se encadena a la perfección con los videos anteriores, sigue desarrollando la historia del hotel donde Ale y Juli, son los particulares dueños del lugar, que controlan todos los movimientos de sus huéspedes.Este jueves Tiago PZK tuvo un gran día: no solo estrenó “Slow”, dio un show en Miami (Florida, EEUU) y estuvo en la alfombra roja de “Premio Lo Nuestro”, transmitido por Univision en esa misma ciudad norteamericana.El GOTTI -otro apodo que tiene el jóven de Monte Grande- es uno de los artistas que saltó a la fama durante la pandemia, convirtiéndose, de alguna manera, en estrellas virtuales al igual que sus colegas María Becerra, Rusherking, entre otros. Esta camada de artistas pandémicos y virtuales, en el último año comenzaron a llenar estadios, agotar entradas en el cabo de un par de horas y recorriendo el mundo con sus canciones.En marzo Tiago PZK dará un show en la ciudad de Austin, en el estado de Texas (EEUU) para sumar a su gran lista de shows internacionales.Este miércoles cuando sorpresivamente Tiago anunció el lanzamiento de “Slow”, en Instagram lo definió de la siguiente manera:Con "Slow", Tiago vuelve a un beat que invita a bailar tras la balada, "BEMASTE", que tuvo mucho éxito entre sus seguidores.Hace dos meses Pedro Capó junto a Lali estrenaron la balada "Una vez más", que este jueves tuvo el lanzamiento del videoclip. El artista puertorriqueño se hizo más reconocido por su famosa canción “Calma” (2018) que sonó durante todo el verano del hemisferio sur en 2019."Una vez más" trae una canción de amor-desamor en que la diva argentina puede desplegar no solo su talento como cantante sino como actriz. En el video la pantalla está dividida y se lo ve a él en la izquierda y a ella en la derecha, con imagenes -acompañadas por una letra que va por la misma línea- que son muy actuales por el uso del celular, las redes sociales, el último visto, las historias de Instagram, entre otras cuestiones. Como una película el final queda abierto, en el que no se sabe si los personajes se encuentran "una vez más".