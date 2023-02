Ibarra apuesta por cambios apuestas para jugar ante Vélez

Ibarra piensa en cómo jugarle a Vélez el fin de semana

Alan Varela será uno de los cambios en el "Xeneize" / Foto Julián Alvarez

Langoni y Merentiel siguen entre los 11 en el "Xeneize" / Foto: Foto Alejandro Santa Cruz

paró en la práctica de este jueves un equipo siny sostuvo la dupla de ataque Luca Langoni y Miguel Merentiel, para jugar ante Vélez el próximo sábado por la 5ta. fecha de la Liga Profesional.El once que alineó el técnico boquense en Ezeiza formó conSerían dos entonces los cambios con respecto al equipo que venció a Platense el domingo pasado por 3 a 1: el ingreso de Roncaglia por el defensor paraguayo Bruno Valdez, quien está lesionado, y la otra es la de Payero por Varela.fue reemplazado por Roncaglia a 35 minutos del segundo tiempo ante Platense en la Bombonera y se entrenó diferenciado toda la semana por tener una molestia en el isquiotibial izquierdo.Sin duda que la salida de Varela es la más significativa: el entrenador había expresado en la rueda de prensa tras el triunfo ante el "calamar" que "a Varela lo saqué en los primeros minutos del segundo tiempo porque estaba amonestado (entró Cristian Medina) y no por otra razón. Y en cuanto a los Fernández, se complementaron muy bien en la mitad de la cancha: Ezequiel es un jugador muy interesante y Guillermo es un mediocampista versátil, que puede cumplir varias funciones", sostuvo Ibarra.Más allá de la explicación que dio sobre el cambio de Varela contra Platense, ya lo había reemplazado también en la derrota en Córdoba ante Talleres por 2 a 1. Todo indica que el técnico ya tenía en su cabeza posicionar la dupla de los Fernández en el mediocampo.La entrada de Payero es para para que el 5 del equipo sea "Equi" Fernández, el otro pibe formado en el fútbol juvenil de Boca que volvió de su préstamo en Tigre y que de a poco fue ganando terreno en la consideración de Ibarra.El "Equi" ingresó en los primeros tres partidos de la Liga, luego fue titular ante Platense y siempre rindió bien, aunque contra Talleres perdió una pelota y en la misma jugada -en una maniobra desafortunada- hizo un gol en contra.Sin embargo, en el "mundo Boca" la pregunta es por qué el "Equi" no puede hacer dupla con Varela, otro de los mimados por los hinchas, y sí con "Pol" Fernández, quien no pasa por su mejor momento.En verdad, ante Platense, cuando jugaron juntos los dos juveniles se acoplaron en la misma posición y el equipo adquirió otra dinámica con el ingreso de Medina por Varela, ya con "Equi" de volante central clásico.Habrá que ver si la salida de Varela es una prueba pensando también la final ante Patronato por la Supercopa Argentina, a jugarse el próximo miércoles, o es una alternativa que puede llegar para quedarse si el rendimiento del sábado conforma al cuerpo técnico.En cuanto a la permanencia de la dupla ofensiva de Langoni-Merentiel, de buena tarea ante los dirigidos por Martín Palermo, ésta sí sería pensando en la final contra el "Patrón" en el estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero.El cuerpo técnico, según dijeron a Télam allegados al DT, piensa en los dos como titulares el próximo miércoles ante el conjunto entrerriano, campeón de la Copa Argentina.En cuanto a Darío Benedetto y Sebastián Villa, quienes ya cumplieron sus sanciones por expulsión, ambos hicieron fútbol el martes a la vista de los medios en la práctica abierta para la prensa, en donde Villa tuvo de compañero a Luis Vázquez, mientras que en el otro equipo el "Pipa" Benedetto formó ataque con Norberto Briasco.El plantel "xeneize" volverá a trabajar este viernes en el predio de Casa Amarilla, para quedar luego concentrado en un hotel del barrio porteño de Monserrat a la espera del encuentro ante Vélez en Liniers.Boca visitará a Vélez el sábado desde las 21.30 por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.