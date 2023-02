¿Con la mira en Boca? Demichelis piensa en cambios para jugar ante Arsenal

Foto: Daniel Dabove

River ganó ante Banfield en Córdoba pero dejó una floja imagen en defensa / Foto: Irma Montiel

La previa

El plantel de River Plate, que conduce el DT Martín Demichelis, se entrenó este jueves en la capital cordobesa tras dorrotar el miércoles por 3-2 a Banfield, en un desempate para acceder a la final del Trofeo de Campeones y ya piensa en losLuego de asegurarse la final contra Boca Juniors, River trabajó esta mañana en el estadio La Boutique, de Talleres de Córdoba, de cara al partido del domingo a las 19.15 en el Monumental contra el conjunto de Sarandí, por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.En relación al partido contra los del "Viaducto", Demichelis evaluará junto con el cuerpo técnico algunas posibles modificaciones, ante el flojo rendimiento defensivo y el desgaste deen el ataque, quien dejó el campo de juego con signos de molestias musculares.En cuanto a la defensa, el DT "millonario" ya tiene disponible a, quien el domingo realizó una práctica de fútbol sin inconvenientes y está listo para jugar tras un parate de casi tres meses por la artroscopia que le realizaron el año pasado.Demichelis no pudo contar con todos los defensores desde el inicio de la temporada porque estuvieron afectados por lesiones además de Paulo Díaz, Emanuel Mammana con problemas musculares, y David Martínez, quien será operado de la rodilla por una tendinitis.Por otro lado, el posible descanso para el colombiano Borja dependerá de su evolución ya que desde que empezó la temporada no pudo completar los 90 minutos en ningún partido y en los últimos dos salió con molestias musculares.Igualmente, en este sector de la cancha el entrenador tiene la variante de, quien fue titular hasta el partido con Banfield, y, quien tuvo buenas actuaciones en todos los minutos que le tocó jugar.Además, resta saber qué sucederá con, quien descansó ante Banfield luego de ser uno de los mejores jugadores en los primeros cuatro partidos del equipo, pero Santiago Simón lo reemplazó anoche en muy buen nivel.Por último,, quien sufrió algunos inconvenientes estomacales y por eso no fue tenido en cuenta por el entrenador, se entrenó con normalidad y podría ser de la partida el domingo contra Arsenal.En tanto, el uruguayo, quien el domingo tuvo una práctica de media hora de fútbol luego de la artroscopia que atravesó en diciembre del año pasado tras regresar del Mundial de Qatar, será probado para poder estar en la lista de convocados.Con este panorama, el plantel "millonario" tuvo hoy tareas regenerativas para los que jugaron ante Banfield, mientras que el resto realizó activación física para luego emprender el regreso a Buenos Aires.El plantel se entrenará el viernes en horario matutino, a puertas cerradas en el predio de Ezeiza, y el sábado por la tarde se concentrará en el Monumental, de cara al encuentro del fin de semana ante Arsenal como local, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.