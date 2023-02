Las gemelas que saltaron de un tercer piso sufrían bullying, dijo su abuela

El frente del El Instituto Llobregat de Sallent.

“Desde la familia han insistido en el bullying como causa de lo ocurrido” y que “todo parece indicar” que las niñas tomaron la decisión de saltar desde el balcón del departamento en el que vivían

El hecho

La abuela de las gemelas argentinas que saltaron de un tercer piso del edificio en el que vivían en Sallent, en Barcelona, tras lo cual una murió y otra permanece internada en estado crítico, confirmó que sus nietas sufrían bullying en el colegio al que asistían."Estamos consternados, es una desgracia todo esto. Casi no he podido hablar con mi hija (la madre de las hermanas gemelas) porque está en shock", aseguró la abuela de las nenas de 12 años al portal español Informativos Telecinco.Asimismo, el medio precisó que “desde la familia han insistido en el bullying como causa de lo ocurrido” y que “todo parece indicar” que las niñas tomaron la decisión de saltar desde el balcón del departamento en el que vivían."Sufrieron bullying en el colegio y en el instituto siguieron con problemas", declaró la abuela de las nenas, al referirse a que el problema debido a la nacionalidad comenzó durante la educación primaria y que continuó cuando pasaron al nivel secundario.Y subrayó:El Instituto Llobregat de Sallent, donde concurrían las niñas, asegura que no constan expedientes por acoso escolar, pero la Conselleria de Educación ha abierto una investigación en este sentido, según indicó el portal Telecinco.". y agregó que tiene "varios huesos rotos" y que será intervenida quirúrgicamente en las próximas horas.El hecho ocurrió el martes cerca de las 15, cuandoubicada en la calle Estación 4.Como consecuencia del impacto,Según las autoridades locales,, aunque los investigadores no descartan motivos como problemas familiares o bullying escolar.El caso provocó una fuerte conmoción en la localidad de Sallent de poco más de seis mil habitantes, a donde la familia argentina se mudó hace casi dos años., mientras que se suspendieron todos los actos públicos programados, entre ellos los festejos de carnaval., primeramente de la familia y también a todos que lo consideren oportuno para poder pasar este hecho que nos entristece muchísimo a todos",, en conferencia de prensa."Estamos consternados; para nosotros esto es una tragedia", agregó en declaraciones a Catalunya Ràdio y confirmó que se le está dando asistencia psicológica a la familia.En tanto, el departamento de Educación de la Generalitat informó que, en conjunto con profesionales del Programa de Bienestar Emocional.