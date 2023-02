Argentina va por otro título: tener la mejor hinchada del mundo

Foto: Maximiliano Luna

POV: Estás en la hinchada argentina en #Qatar2022 y Messi mete un gol. 🤯🇦🇷 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) February 14, 2023

La hinchada argentina se hizo sentir en Qatar 2022 / Video: enviados especiales VER VIDEO

Los fanáticos del fútbol en la Argentina viven por estos días con expectativapara los premios 'The Best', cuya entrega tendrá lugar el próximo lunes en Zurich, Suiza.Los simpatizantes argentinos llenaron las calles de Buenos Aires y cada punto del país a lo largo de todo el Mundial pero sobre todo lo hicieron en Qatar, un país ubicado a 13,278 km. de distancia. Mies de hinchas viajaron y coparon cada tribuna, por lo que se convirtieron en otro atractivo de color a lo largo de los 28 días.La FIFA describió la nominación nacional de la siguiente manera en su sitio web: "El viaje desde Argentina a Qatar no es precisamente corto, pero los hinchas de la albiceleste llegaron a Doha en gran número desde el comienzo del campeonato para apoyar a Lionel Messi en su último intento por ganar el único trofeo que le seguía siendo esquivo hasta entonces"., explicó la FIFA.Argentina competirá con, a los que se les destacó la limpieza en los estadios pospartidos, y contra el saudí, que se pasó 55 días caminando por el Desierto de Arabia para ver en acción a su equipo.Por su lado, Rodrigo Calvo, uno de los miles que decidió dejar todo para estar junto al seleccionado de Lionel Messi y compañía, comentó en diálogo con Télam: "Tenemos que ser premiados como la mejor hinchada del mundo ya mismo. La fiesta que se hizo en Qatar no se vio de otros países, llegábamos a la cancha cantando desde la caminata y desde el subte. El que lo vio desde afuera se dio cuenta"."Fue mi primer Mundial como hincha y fue la primera vez en la que pude verlo a la Argentina en otro país. En un Mundial hay un movimiento cultural y diverso muy grande. Uno ve culturas diferentes", describió.Calvo, hincha de Nueva Chicago, comentó que Qatar estuvo "abierto" para hacer sentir cómodos a "todos"."No tenía expectativas de que seríamos campeones del mundo aunque sí habíamos sacado el vuelo de vuelta para después de la final. La esperanza estaba intacta", recordó."Verlos a Messi, Di María y Otamendi ser campeones fue increíble. Lo mismo a los más jóvenes. Teníamos jugadores de elite, quienes merecieron el título", cerró el fanático.Asimismo, el lunes 27 de febrero se conocerá al ganador no solamente de la mejor hinchada sino también al mejor jugador -nominado-, al mejor arquero -nominado-, al mejor entrenador -nominado-, entre otras premiaciones.