Larreta difundió un video con su precandidatura y buscó diferenciarse de Bullrich

Foto: Victoria Egurza

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, continuó este jueves con la presentación pública de sua presidente dentro del espacio de Juntos por el Cambio, esta vez a través de un video difundido a través redes sociales en el que afirma que “los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron”.“No se trata de ser presidente, yo quiero ser buen presidente. Y juntose iniciar el camino de la transformación que la Argentina necesita”, remarcó Larreta en el mensaje grabado en Santa Cruz, donde comienza la Ruta 40.De esta manera, en medio de las internas en el seno de la principal coalición opositora, el jefe de Gobierno porteño oficializó su aspiración de competir por la Presidencia en las próximas generales con un discurso en el que, entre ellos la presidenta del PRO,, quien ayer dijo que “la Argentina no sale con tibios”.“No queremos más seguir siendo lo que somos: no queremos más seguir viviendo con el agua al cuello. Siempre peleándonos, peleándonos entre nosotros”, dijo y señaló que “los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que se aprovechan de ella. Los que la usen, son unos estafadores”.“O terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina. Los argentinos queremos ya iniciar el camino hacia vivir mejor”, agregó.En el video grabado con el faro dede fondo, indicó que su “fuerte es laburar, laburar y laburar. Y armar equipos de trabajo para hacer que las cosas pasen pero que se mantengan en el tiempo”, tras lo cual remarcó que “si los cambios no son duraderos al final no sirven para nada”.“Un faro es la señal para saber adónde vamos. O adónde queremos ir. Yo estoy acá en el kilómetro cero de la. Que es la ruta que une toda la Argentina”, explicó y sostuvo que su vocación es “un país donde nos respetemos los unos con los otros”.Por último, Larreta remarcó que “la presidencia tiene que ser el principio del camino de la gran transformación. Que no la van a hacer un grupo de iluminados o un líder carismático. Llevamos años y años de carisma y miren cómo estamos”.El alcalde porteño publicó anoche, también en redes sociales, la frase “Es hora de animarnos a transformar el país para siempre” como anticipo de la serie de actividades previstas para el lanzamiento público de su precandidatura,En ese sentido, a las 17.45 de hoy tiene previsto encabezar una recorrida por el partido bonaerense de Tres de Febrero, junto al intendente Diego Valenzuela, y después brindará una conferencia de prensa en Presidente Perón 7900, en la localidad de Martín Coronado.