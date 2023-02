Ucrania no participa de la reunión de la OSCE: rechazan la invitación a la delegación rusa

"No están aquí para un diálogo genuino ni para la cooperación", expresó una declaración de la delegación ucraniana. Foto: AFP.

La presencia de Rusia en la reunión

Una reunión de la asamblea parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) comenzó este jueves en la capital austriaca sin la delegación ucraniana, que describió como unaLa reunión de dos días de la asamblea, que coincide con el aniversario de la invasión rusa de Ucrania, se ha visto ensombrecida por la controversia sobre la asistencia de los legisladores rusos, los primeros que pisan suelo de la Unión Europea desde el inicio de la guerra.(UE) y de protestas de 20 países, incluidos Reino Unido, Francia y Canadá.El Gobierno austriaco dijo que, como nación anfitriona, estaban obligados a otorgar visas a los representantes de todos los estados miembros de la OSCE.Sin embargo, en las dos sesiones precedentes en Reino Unido y Polonia el año pasado, los países organizadores no concedieron ningún visado a legisladores rusos.Ucrania dijo que no asistiría si Rusia estuviera presente, al igual que Lituania.Lacomo una plataforma para el diálogo entre Oriente y Occidente.El grupo tiene una misión de amplio alcance, que incluye la paz, los derechos humanos, el control de armas y otros temas de seguridad.El, dijo que es "nuestro deber no cerrarle la puerta a la diplomacia" y que "la OSCE, con su enfoque inclusivo y concepto de seguridad integral, puede y, sobre todo, debe ser parte de una solución a este conflicto"."Sí simpatizo con el hecho de que a algunos miembros les resulte insoportable sentarse en la misma sala que los agresores", dijo la, en la sesión inaugural."Pero para los presentes hoy, esta es su oportunidad de defender a Ucrania y confrontar las mentiras de los agresores", agregó, informó la agencia de noticias DPA.Un delegado eslovaco leyó una declaración de la delegación ucraniana, que decía que "la presencia de estos belicistas en Viena es una afrenta a todo lo que representa la OSCE"."No están aquí para un diálogo genuino ni para la cooperación", agregó."Están aquí para difundir su propaganda...y profanar los principios del derecho internacional y la decencia humana", dijo.La, la Cámara Baja del Parlamento ruso.El jefe de gobierno austriaco, el primer ministro Karl Nehammer, intentó en un primer momento una mediación con el presidente ruso, Vladimir Putin, e incluso viajó a Moscú en abril de 2022.El Gobierno, compuesto de ecologistas y conservadores, expulsó a principios de este mes a varios diplomáticos rusos sospechosos de espionaje, en una decisión muy rara para Viena.Moscú acusó a Viena de socavar su estatus de "".El respaldo de Austria a Ucrania es inequívoco aunque el país no puede aportar armas por su estatus de neutralidad militar.Austria aporta ayuda humanitaria y acoge a decenas de miles de refugiados ucranianos.Pero durante mucho tiempo, Austria, con relaciones diplomáticas con Moscú desde 1698, desplegó la alfombra roja a Putin, que incluso bailó un vals en la boda de una ministra en 2018.Ocupada por los aliados tras la Segunda Guerra Mundial, sirvió de mediadora durante la Guerra Fría, y fue sede de reuniones de líderes de Estados Unidos y la antigua Unión Soviética.Y fue en Austria que la Unión Soviética firmó su primer contrato de gas con un país occidental, a finales de los años 1960.Antes del conflicto, Viena importaba casi el 80% de su gas de Rusia.La compañía de hidrocarburos OMV y la de bebidas energéticas Red Bull congelaron sus inversiones en Rusia pero dejaron ese mercado.El, uno de las entidades más importantes en Rusia.Austria mantiene su principio de neutralidad militar y