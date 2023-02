La Justicia ordenó allanar el domicilio de la niña Arcoíris y detener a la madre

Foto: Florencia Dowens

La División Delitos Contra Grupos Vulnerables de la Policía de la Ciudad ordenó este miércoles allanar el domicilio de Delfina Silva Zarranz, madre de la niña Arcoíris, para practicar su detención, informó la abogada de la familia mientras organizaciones defensoras de la niña se autoconvocaron frente al domicilio donde la Policía de la Ciudad intentaba cumplir el pedido.A través de un comunicado que circuló vertiginosamente, explicaron queConvocamos a difundir y acercarse al lugar. Bulnes y Sarmiento. Almagro.en el caso Arcoiris, reclamaba efectivizar la detención de Zarranz de su domicilio en el barrio porteño de Almagro por "desobediencia a la autoridad e impedimento de contacto de hijos menores con sus padre no convivientes agravado en concurso real y acumulado expediente 4239".Fuentes policiales afirmaron a esta agencia queal ser citada y no presentarse se lleva a cabo el allanamiento y solicitud de detención de la misma", informó la Policía de la Ciudad, a su vez, a través de un comunicado.En diálogo telefónico con esta agencia, Graham explicó que están concentradas "en resolver la situación", que están "trabajando en ello" y que no harían declaraciones en este momento.estamos gestionando ante la justicia de la Provincia de La Rioja. Estamos acá", concluyó.Arcoíris, nombre ficticio para preservar su identidad, es una niña de 6 años que relató haber sido abusada por su abuelo paterno, a quien vio tras ser llevada por su padre, a pesar de recaer sobre él una prohibición judicial de ver a la nieta.