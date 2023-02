El Presidente inauguró el nuevo edificio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego VER VIDEO

Alberto Fernández y su comitiva inauguraron el nuevo edificio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego / Foto: Presidencia.

El Presidente recorrió las instalaciones de la casa de altos estudios ubicada en Ushuaia / Foto: Presidencia.

🎙️ "Cuidar la salud y educación de nuestra gente es responsabilidad del Estado, no nos avergüenza decirlo. Que el Estado esté presente da orgullo, vergüenza sería que esta universidad no exista". El presidente @alferdez en la inauguración del nuevo edificio de la @UNTDF, Ushuaia. pic.twitter.com/dHWj0L4Ara — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) February 23, 2023

, que se realizó a través del Programa de Infraestructura Universitaria, que comprende la ejecución de 167 obras en todo el país.“Tuvimos un día formidable, no me lo voy a olvidar en mi vidaa desarrollar ciencia, a garantizar la soberanía sobre esas tierras”, dijo el mandatario, quien realizó la apertura oficial de la nueva sede de la casa de altos estudios en la Semana de las Universidades.“Soy un gran defensor de la universidad pública.agregó Fernández, en la recorrida de la Universidad junto al gobernador local Gustavo Melella, y mencionó sus visitas a las casas académicas Arturo Jauretche y San Martín en el Conurbano bonaerense y a la Universidad Nacional de Misiones.Recordó que “la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur“Estoy muy feliz de que acá, además de poder disfrutar de toda esa belleza,. Y que puedan ser educados y educadas y que puedan enseñar los docentes en condiciones dignas”, concluyó el jefe de Estado.Por su parte, el rector de la Untdf, Daniel Fernández, agradeció la visita presidencial a la vez que puso en valor la inversión del Gobierno Nacional y la inauguración del nuevo edificio al señalar que "El Presidente estuvo acompañado porSe trata de, y se realizó con el financiamiento del Tesoro Nacional y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).y en la planta alta, con seis aulas para clases o reuniones, 20 oficinas y cuatro espacios de atención a la comunidad educativa, sala de lactancia, y salas de estudio, informaron fuentes oficiales.El diseño y la ejecución de la envolvente (muros y cubierta),mediante un sistema con perfiles de acero galvanizado, aislación térmica e hidrófuga, revestimiento exterior de chapa prepintada y placa cementicia, además, de madera de lenga fueguina.quienes no tendrán que trasladarse entre los diferentes espacios que conformaban la sede Ushuaia, que previamente no contaba con un espacio propio y funcionaba en diferentes instalaciones alquiladas.por lo que la nueva sede brindará una mayor cobertura a las necesidades actuales de la matrícula.Además,y las nuevas carreras de grado y posgrado en proceso de desarrollo.La oferta académica de la Untdf incluyeentre otras.