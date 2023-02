Embajadores del G7 en Argentina llaman a "hacer frente" a Rusia

Los embajadores del G7 en Argentina llamaron a cerrar filas contra Rusia. Foto: AFP

"Queremos reafirmar a la opinión pública argentina que la guerra de agresión de Rusia no solo amenaza a Ucrania, sino también a la Carta de las Naciones Unidas y sus principios", manifestaron los representantes en Argentina de Japón, Italia, Canadá, Francia, Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y la Unión Europea.



"Si no se hace frente a este hecho, se absolvería la agresión ilegal y aumentaría el riesgo de que otros países enfrenten agresiones similares", agregaron los embajadores, en un comunicado conjunto enviado a propósito del primer año de "la invasión no provocada e injustificable de Ucrania".



"Deseamos reconocer el papel constructivo que desempeñó Argentina como Presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2022", declararon, en esa dirección, los embajadores del grupo de los siete países más industrializados.



Asimismo, se comprometieron a seguir brindando "a Ucrania asistencia financiera, militar, humanitaria y de desarrollo" y a mantener una "fuerte solidaridad para mitigar los efectos de la invasión", en la misiva a la que tuvo acceso Télam.



"Seguiremos imponiendo, sanciones económicas contra la Federación Rusa dirigidas a personas y entidades, dentro y fuera de Rusia, que brinden apoyo político o económico a los intentos ilegales de Rusia de alterar el estatus del territorio ucraniano", aseguraron.



En paralelo, los embajadores del G7 reafirmaron su "apoyo a la independencia, la integridad territorial y la soberanía" de Ucrania y resaltaron que "según el derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, Ucrania tiene el derecho de defenderse de la agresión rusa y recuperar el control total de su territorio".



Los firmantes explicaron que este año debieron enfrentar "campañas de desinformación" de Rusia a través de la "sensibilización" y "denunciando con veracidad los hechos que han impactado en la opinión pública", y acusaron al Kremlin "de haber utilizado la energía y los alimentos como armas, que "afecta a todos, pero especialmente a los más vulnerables".



Los representantes en Argentina del G7 instaron a "a todos los países que apoyan un orden internacional basado en reglas, incluida Argentina, a exigir que la Federación Rusa cese esta agresión" y reiteraron que "debe rendir cuentas por violar el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos".



"Los miembros del G7 estamos más unidos que nunca por Ucrania", remarcaron.

