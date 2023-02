Más de 1500 artistas protagonizarán una nueva edición del FIBA

Foto: Prensa FIBA.

¿Ya estás listo?



Desde el viernes 24 de febrero al domingo 5 de marzo, llega una nueva edición de FIBA 🎭



Vení a vivir un teatro expandido y sorprenderte con experiencias que se disfrutan de manera activa.



¡Descubrí la Ciudad en escena! 🏙️ pic.twitter.com/atbkpIjhch — Festivales de la Ciudad de Buenos Aires (@FestivalesGCBA) February 20, 2023

Foto: Prensa FIBA.

Foto: Prensa FIBA.

Foto: Prensa FIBA.

Foto: Prensa FIBA.

Foto: Prensa FIBA.

La nueva edición del ya clásico Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), que se caracteriza por ofrecer una grilla que combina destacadas propuestas de teatro, música, danza y artes visuales, tanto locales como internacionales, sy contará con la participación de más de 1.500 artistas.Este año, la grilla contempla más de 300 propuestas (entre funciones y actividades) que se podrán apreciar en salas y espacios culturales, sitios no convencionales y lugares al aire libre, en todas las comunas.Organizado desde 1997 por el, este año en el FIBA se presentarán 17 proyectos internacionales, 26 transnacionales, que cruzan a artistas locales con referentes de otras latitudes, y 59 nacionales.se realizará este viernes a las 21 en el, obra creada, actuada y dirigida por el portuguésTiago Rodrigues, cuyo reconocimiento lo llevó a convertirse a partir de 2023 en el director del Festival d’Avignon, en Francia.La pieza invita a una reflexión sobre la literatura y la memoria y cuenta con el apoyo del Institut français d'Argentine y la Embajada de Francia en Argentina.Esta edición del festivalque desarrolló en las últimas ediciones: la integración federal, la perspectiva de género y las políticas de diversidad e inclusión LGBTIQ+, el desarrollo de una comunicación sustentable y el cuidado del ambiente mediante medidas que contribuyen a la reducción de la huella de CO2, la tecnología como una aliada de la cultura, y la accesibilidad como parte fundamental de la construcción de un evento cultural.Además, este año el festival traerá, piezas cortas de diez autores y directores de ocho países: Argentina, Brasil, Chile, España, México, Perú, Portugal y Uruguay.Los artistas realizan una residencia en Buenos Aires para montar, en un único dispositivo escénico, diez piezas que exploran la cámara gesell como sitio específico y reflexionan sobre la violencia y la justicia en Iberoamérica, junto a un elenco argentino conformado por Susana Pampín, Daniel Casablanca, los Lombard Twins, Vanesa González, Maiamar Abrodos, Payuca, Carla Di Grazia, Aldana Illán, Ariel Pérez De María, entre otros.Además de presentar, el encuentro presenta un gran abanico de propuestas que invitan a transitar nuevas experiencias, muchas veces participativas e interactivas.“Una nueva edición del Festival Internacional de Buenos Aires comienza. Y con él un centenar de artistas de diferentes lugares del mundo mostrarán sus producciones en los formatos más diversos que se puedan imaginar, y en muy distintos tipos de espacios, teatros y modos de presentación y circulación”, expresó“Pero también es el momento para que los artistas escénicos argentinos ofrezcan su talento, no ya tan solo, aunque también, al público que habitualmente colma nuestras salas, sino al mundo que nos visita para ver eso que sabemos hacer tan bien en nuestro país y que es una marca fundamental de nuestra cultura”, agregó.también propuestas que surgen de las siguientes: a proyectos ya estrenados, a coproducciones entre FIBA y el Festival Buenos Aires Danza Contemporánea y el 15 Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia, impulsado en conjunto con el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires.Desde hace años el encuentro visibiliza obras teatrales que se producen en el país. Las convocatorias federales posibilitan este encuentro entre distintas culturas, problemáticas y realizaciones que permiten el reconocimiento de los trabajadores culturales nacionales.En esta edición se presenta por primera vez un estreno coproducido de forma integral con una compañía cordobesa que montará especialmente “La sapo”, pieza de Ignacio Tamagno, que tuvo una obra seleccionada por convocatoria en 2021 y un work in progress en la edición anterior.con una doble función: El director Christophe Frick presentará a las 18.30 una versión site-specific de la pieza “Palmasola”, un pueblo prisión que creó y estrenó en Bolivia.Intérpretes bolivianos, junto a uno suizo estarán presentes en esta creación que será presentada en la, que cerró sus puertas en 2001.Y en else presentará a las 15.30 y a las 20.30, “Carbonio”, del emblemático Teatro Piccolo de Milán, escrita y dirigida por el joven Pier Lorenzo Pisano. La obra narra un hipotético encuentro entre la humanidad y otras formas posibles de vida.La programación, links de reserva de entradas y el catálogo digital se encontrarán disponibles en el sitio del festival. en la web.