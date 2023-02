La AFIP intimó a 9.800 contribuyentes que tienen vehículos de alta gama sin declarar

El organismo logró identificar un gran número de contribuyentes con inconsistencias fiscales.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intimó a 9.800 titulares de vehículos de alta gama que no presentaron las declaraciones juradas de Bienes Personales correspondientes a los años 2020 y 2021.En un comunicado, el organismo recaudador precisó que a partir de las inconsistencias detectadas se procedió "a notificar a los presuntos evasores mediante fiscalizaciones electrónicas para que incorporen a su patrimonio los vehículos no declarados".La información surgió a través de la utilización de las nuevas tecnologías y el cruce de datos con la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), se detalló.A raíz de esa investigación, las áreas especializadas de la AFIP advirtieron que 9.800 contribuyentes de alto poder adquisitivo no habían presentado las declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales."De esta manera, el organismo logró identificar una vez más un gran número de contribuyentes con inconsistencias fiscales a un bajo costo operativo. La AFIP continuará con estas acciones con el objetivo de lograr una mayor equidad tributaria", concluyó el comunicado.