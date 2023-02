Biden y Putin volvieron a cruzar discursos antagónicos a un año de la ofensiva rusa en Ucrania

Una pelea que tiene en vilo a todo el mundo.

Biden con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky (Foto FP)

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, los bombardeos rusos demolieron ciudades enteras y destruyeron infraestructura energética.

Putin con el canciller chino Wang Yi. (Foto AFP).

Putin apostaba por una guerra rápida que hoy, a horas de cumplirse un año, no parece tener una salida pronta frente a una Ucrania respaldada por la entrega de armas y la ayuda financiera de las potencias occidentales.

El presidente de Estados Unidos,, dijo este miércoles quecometió un "gran error" al suspender la participación de Rusia en el tratado de desarme nuclear bilateral, mientras que el mandatario ruso destacó que sus soldados luchan en Ucrania por sus "tierras históricas", en un nuevo cruce retórico a dos días del primer aniversario de la intervención rusa.Biden afirmó que la decisión de Rusia de suspender su participación en el tratado Nuevo Start, firmado en 2010 y con el objetivo de limitar de armas nucleares El mandatario estadounidense formuló esa apreciación antes de reunirse en Varsovia con el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, paraTambién participaron en ese cónclave los dirigentes de nueve países de la OTAN que pertenecieron a la Unión Soviética o al Pacto de Varsovia durante la Guerra Fría (Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Rumania), recogió la agencia de noticias AFP., a dos días del primer aniversario del inicio de la ofensiva rusa, el 24 de febrero. "No podemos dejar que Rusia siga menoscabando la seguridad europea", reclamó Stoltenberg.Por su parte, durante un concierto patriótico en el estadio Luzhniki de Moscú "Hoy, la jerarquía (militar) me ha dicho que se está luchando en nuestras tierras históricas por nuestro pueblo", dijo Putin ante decenas de miles de asistentes y un día después de dar su discurso anual ante las dos Cámaras del Parlamento en el que acusó a los países occidentales de utilizar el conflicto en Ucrania para "acabar" con Rusia.Previamente,, cuyo país se ofreció la víspera a oficiar de mediador en el conflicto."Los interlocutores chinos nos comunicaron sus reflexiones sobre las causas profundas de la crisis ucraniana, así como sus planteamientos para una solución política", pero "no se abordó ningún 'plan' (de paz) separado", precisó la cancillería rusa en un comunicado.En paralelo,, mostró ayer un cauteloso interés por esa iniciativa, pero advirtió que debe respetar "el principio de integridad territorial" de su país.El domingo las tensiones entre China y Estados Unidos volvieron a agitarse cuando la Casa Blanca acusó al gigante asiático de estar preparando envío de armas a Rusia.En concreto,dicho en una entrevista a la cadena CBS que existe una "preocupación" de que China está considerando enviar "apoyo letal" a Rusia para la ofensiva en UcraniaA lo que el vocero de la Cancillería de China, Wang Wenbin, respondió:Wang Yi también rechazó las sospechas occidentales de que China podría entregar armamento a Rusia. "No nos dejaremos sumergir por amenazas ni presiones de terceras partes", declaró.También con motivo del primer aniversario del comienzo de la guerra, a cumplirse el viernes,, advirtió que se produjeron 802 ataques rusos contra la atención sanitaria en dicho país durante este tiempo y "que han causado 101 muertes de profesionales sanitarios y pacientes".En este sentido,, incluyendo: salud mental y apoyo psicosocial; rehabilitación; tratamiento de enfermedades crónicas y otras como cáncer, VIH y tuberculosis, y la vacunación contra el sarampión, la poliomielitis y la neumonía y Covid-19."Estas carencias son un riesgo para la salud hoy, y para el futuro", dijo Tedros y agregó que "la OMS ha entregado a Ucrania casi 3.000 toneladas de suministros médicos que salvan vidas".Pero, que trata de compensar con la toma de la ciudad de Bajmut, asediada y golpeada por las bombas desde hace semanas.Según una encuesta del instituto ucraniano Rating Group,La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) inició hoy una reunión para votar una resolución impulsada por los aliados de Ucrania en favor de una "paz justa y duradera".En el Vaticano, el papa Francisco una vez más volvió a pedir el fin de una guerra "absurda y cruel" y advirtió que "una victoria construida sobre ruinas nunca será una verdadera victoria".