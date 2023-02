Ibarra los sigue de cerca: Cristian Medina y Martín Payero podrían jugar ante Vélez

Cristian Medina durante el entrenamiento de este miércoles / Foto: TW @BocaJrsOficial

, volantes de Boca Juniors, podrían estar en consideración del entrenador Hugo Ibarrael próximo sábado, desde las 21.30 en Liniers, por la 5ta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.En un ejercicio táctico realizado este miércoles en el predio de Ezeiza, el director técnico cambió de manera permanente las piezas en la mitad de la cancha, donde Medina y Payero alternaron en el medio con Alan Varela y Juan Ramírez.Allegados al cuerpo técnico boquense dijeron a Télam que quedaron muy conformes con el ingreso de Medina por Varela en la victoria del domingo pasado por 3 a 1 ante Platense en la Bombonera, cuando el "Equi" Ezequiel Fernández se paró como mediocampista central.En tanto, Payero, quien no pudo estar el fin de semana en el banco de los suplentes por tener una molestia en su tobillo izquierdo, tiene chances de jugar desde el inicio en el José Amalfitani.En el entrenamiento de este miércoles no jugó para los titulares Oscar Romero, de muy buena actuación ante el "Calamar", y seguramente irá al banco el próximo fin de semana, con la idea de preservarlo para que juegue el próximo miércoles ante Patronato de Paraná, por la final de la Supercopa Argentina 2022.El defensor paraguayo Bruno Valdez se entrenó diferenciado por tener una molestia muscular pero se calcula que podrá estar ante el "Fortín" el sábado.En tanto, Darío Benedetto y Sebastián Villa, quienes estuvieron en la práctica de fútbol de ayer, y que vuelven de cumplir sendas suspensiones por expulsión, seguramente estarán como alternativa de cambio y sumarán minutos ante Vélez.De esta manera, el técnico apostará nuevamente por la dupla Langoni y Merentiel, de buena tarea ante los dirigidos por Martín Palermo.En la práctica de fútbol de mañana se sabrá en forma cierta cuál será el posible once para visitar a Vélez en Liniers y si se resguarda algún futbolista para la final del miércoles próximo ante el "Patrón" que es prioridad para "el mundo Boca", y donde el técnico pondrá el que considera su equipo titular.El viernes el plantel entrenará en el predio de Casa Amarilla por la tarde, para luego quedar concentrado en un hotel del barrio porteño de Monserrat.Boca, que tiene 7 unidades y está a 5 del puntero Lanús, jugará de visitante ante Vélez el próximo sábado desde las 21.30, por la quinta fecha de la Liga Profesional, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.