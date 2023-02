Advierten sobre el correcto uso de mochilas, plantillas y pantallas

Una recomendación práctica es cambiar las mochilas con tiras por las mochilas con ruedas, que reducen las consecuencias a largo plazo.

A poco menos de una semana del reinicio de las clases en gran parte del país, el Hospital de Clínicas llamó la atención sobre la importancia de prevenir problemas posturales en niños, niñas y adolescentes mediante el uso de plantillas, mochilas adecuadas, mobiliario acorde y la realización de actividad física que compense las horas de pantalla."Cargar con muchas cosas en la mochila condiciona la postura de los niños desde muy temprana edad porque sus huesos aún se están desarrollando", explicó el médico Andrés Ferrero, jefe del Programa de Escoliosis del Hospital de Clínicas.Sobre las mochilas, el especialista recomienda que el peso no supere el 10 al 15 por ciento del peso corporal de acuerdo a la edad, constitución y estado físico de cada uno, aunque lo ideal es regular la carga haciendo foco en llevar lo indispensable y nada más., dijo.Una recomendación práctica es cambiar las mochilas con tiras por las mochilas con ruedas, que reducen las consecuencias a largo plazo."La planificación previa tanto del colegio como de los padres resulta clave para que, por un lado, los niños no carguen más que el material que van a utilizar en el día y, por otro lado, el correcto control junto a un especialista traumatólogo para detectar a temprana edad si existen desviaciones en la columna o si necesitarán plantillas para corregir su postura", advirtió el profesional.Respecto a las plantillas y su utilización, "el momento ideal es cuando dejan de usar los pañales porque es cuando adoptan la postura de los pies", mientras que "la etapa del jardín a la primaria es el momento de enfatizar las consultas con especialistas, ya que ese es el momento para detectar si existe alguna alteración, como el pie plano o 'pie cavo'" para corregirlo a tiempo.En cuanto al momento del día en que se debe usar la plantilla, el especialista remarcó que "Asimismo, señaló que el"Lo recomendable es que las pantallas siempre estén a la altura de la vista, ni más arriba ni más abajo, haciendo que tengamos que estar sentados a 90 grados", dijo."Ya sean teléfonos, tablets, televisores o computadoras, lo ideal es adoptar esas posturas, ya que existe una tendencia a mirarlas hacia abajo generando posturas viciosas, como tensionar toda la espalda y parte del cuello, lo que se suele conocer como el síndrome de 'Tech Neck'", agregó."En todas las etapas de la vida, una forma de contrarrestar estas posturas es haciendo deporte", afirmó.Uno de los problemas de salud más comunes en la espalda de los jóvenes es la escoliosis, que es la alteración en la forma de la columna.Ferro dijo que "el crecimiento alterado de la columna puede traer severas consecuencias a futuro. Lo típico de estas escoliosis es que no tengan dolor, por lo que se detecta prestando atención a la postura y la forma de desarrollo de los adolescentes. Si los padres o maestros detectan que un chico tiene, por ejemplo, un hombro más alto que el otro o permanece con posturas alteradas es tiempo de consultar al traumatólogo".Como consejos, el Hospital indicó que el tiempo recomendable para llevar la mochila es de 15 minutos, usar ambas correas para evitar sobrecargar uno de los hombros, al levantar la mochila se debe flexionar ambas rodillas y llevar en ella sólo lo necesario para cada día.