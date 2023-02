Rubén Darío Insúa negocia con San Lorenzo su extensión de contrato

Insúa ya cuenta con la propuesta de la dirigencia del "Ciclón", para seguir en su cargo / Foto: Eliana Obregón

El amor de la gente vale más que cualquier cosa. pic.twitter.com/F52rjY0BnM — San Lorenzo (@SanLorenzo) February 20, 2023

El entrenador Rubén Darío Insúa negocia para extender su contrato con San Lorenzo, que se vencerá en junio de este año, luego de una gran temporada en el 2022 y un inicio prometedor en la Liga Profesional de Fútbol 2023.Insúa asumió el 4 de junio pasado, con un empate 1-1 ante Independiente como local, y totalizó 13 victorias, 13 igualdades y apenas cinco derrotas en un equipo que no encontraba el rumbo en el primer semestre de la temporada anterior.Es por eso que la comisión directiva ya le ofreció una renovación del vínculo por una nueva temporada y media, pensando en el final del contrato cercano y también en un año que tendrá Copa Sudamericana y Copa Argentina.El objetivo será ganar uno de los campeonatos en juego, según palabras del DT en la última conferencia de prensa tras vencer a Sarmiento por 1-0 en Junín.El DT le trajo orden al club, que en medio de una crisis institucional -se aplazaron las elecciones de diciembre 2022 y no tienen fecha- y deportiva no veía un horizonte cercano. El orden también se lo dio al equipo, que desde el 5-3-2 sacó muchos resultados positivos y lleva cinco victorias en fila en el Nuevo Gasómetro.En relación al equipo para el sábado ante Unión de Santa Fe, a las 17, como local, no hubo indicios aunque no tiene lesionados, ni suspendidos después de la incursión en Junín.