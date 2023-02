Enzo Fernández: "Todo pasó muy rápido en mi vida"

Foto: TW @ChelseaFC

El mediocampistaconfesó este miércoles que todo pasó "muy rápido" en su vidacon la Selección Argentina.“Todo sucedió muy rápido, a un ritmo muy vertiginoso. Mudarme de Argentina a Europa fue un cambio abrupto para mí y para mi familia. Jugar cedido en Defensa, ser campeón con River, pasar al Benfica. Ahora estoy aquí, gané la Copa del Mundo hace dos meses.”, dijo Enzo en una extensa entrevista que le brindó al sitio oficial de su nuevo equipo."Siempre me he sentido acompañado por mis seres queridos, por el club. Ambos me han dado amor y apoyo en todo momento. Siempre que necesitaba algo, estaban listos para ayudar. Mi paso por Defensa y Justicia fue importante para mí", destacó.Enzo Fernández, de apenas 22 años (cumple en enero), se convirtió lentamente en titular indiscutido en Qatar y fue clave con su dinámica, primer pase y llegada al área rival para complementarse con Lionel Messi."Demostramos que estábamos tranquilos, concentrados y unidos. Afortunadamente, nos convertimos en campeones del mundo, y eso realmente no tiene precio.. Es una gran persona y me ha dado cariño y apoyo dentro del equipo", valoró."También tuve que enfrentarlo cuando jugué en el Benfica en la Liga de Campeones, ya que él jugaba en el PSG. Inmediatamente después de eso, nos convertimos en compañeros de equipo en la selección de Argentina. Es una gran persona. Muy humilde, trabajador. Se merece todo lo que ha conseguido en el fútbol", explicó Fernández.El mediocampista anotó un gol importante ante México (2-0) en la fase de grupos y además“Siempre he deseado jugar en la Premier League. El Chelsea me dio la oportunidad de jugar aquí y me siento agradecido por su confianza. Me encanta todo del club, estoy muy contento con mis compañeros y cuerpo técnico. Sinceramente, desde que llegué aquí me sentí como en casa", cerró Enzo en la nota.