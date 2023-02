EEUU extraditará al expresidente peruano Alejandro Toledo

Residente en Estados Unidos, Toledo fue detenido en julio de 2019 por acusaciones de corrupción en su país / Foto: Agencia Andina

🎙| En entrevista a un medio local, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, fiscal superior Rafael Vela, informó que Alejandro Toledo ha sido notificado del proceso de extradición en su contra y actualmente cumple con una orden de arresto domiciliario en Estados Unidos. pic.twitter.com/EpPEevZdN1 — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 22, 2023

Los hechos que le acusan a Toledo

Toledo nfrenta dos órdenes de captura acusado de recibir un soborno de hasta US$ 31 millones de la constructora brasileña Odebrecht / Foto: Agencia Andina

La Fiscalía de Perú informó que Estados Unidos concedió la extradición del expresidente conservador Alejandro Toledo (2001-2006), investigado por los delitos de colusión y lavado de activos en la causa Odebrecht.En tanto, la defensa de Toledo anunció que presentará un recurso ante la Corte del distrito Norte de California para pedir la suspensión del proceso de extradición contra su representado, según informó al medio local RPP Noticias la procuradora Ad Hoc Silvana Carrión en el caso Lava Jato.La procuradora precisó que el recurso será presentado específicamente a la corte del juez Thomas Hixson, quien certificó la extradición líder del partido Perú Posible., indicó.Minutos antes, el Ministerio Público de Perú había publicado a través de Twitter: "Se ha tomado conocimiento de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América concedió la extradición de Alejandro Toledo Manrique".Asimismo, detalló que se estaban "realizando las coordinaciones" con las autoridades "nacionales y extranjeras" para "la próxima ejecución de su extradición".Según el Ministerio Público, "no hay un plazo fijo" y el procedimiento podría completarse en un par de meses, pero se espera que no pase de ocho semanas, "afinando el trabajo entre ambos Estados", dijo Alfredo Rebaza, fiscal superior de la Oficina de Extradiciones del Ministerio Público peruano, informó la radio local RPP.y se encuentra en prisión domiciliaria en su vivienda en California, vigilado con un tobillera electrónica.Enfrenta dos órdenes de captura acusado de recibir un soborno de hasta US$ 31 millones de la constructora brasileña Odebrecht y por un presunto lavado de activos, en el caso conocido como 'Ecoteva', un proceso penal por un presunto delito de lavado de activos vinculado a una empresa fundada en Costa Rica por la suegra de Toledo.Los fiscales piden una pena de cárcel de 20 años y seis meses para Toledo, quien admitió que Odebrecht, la multinacional brasileña con mayor implicación en el escándalo de corrupción conocido como Lava Jato, pagó al menos 34 millones de dólares y que recibió parte de ese dinero.No obstante, afirma que es inocente y que fue un fallecido empresario, Josef Maiman, quien se encargó de esos negocios.Toledo, quien estudió economía y posteriormente cursó una maestría en la prestigiosa Universidad de Stanford en California, está próximo a cumplir 77 años.y su extradición también fue solicitada a Estados Unidos.Toledo, conocido como "El Cholo" por sus rasgos andinos, ha vivido en territorio estadounidense en distintas etapas desde que terminó su mandato presidencial, salvo por dos paréntesis en 2011 y 2016, cuando postuló nuevamente a las elecciones presidenciales resultando derrotado en ambas ocasiones.El expresidente forma parte de la extensa lista de exmandatarios peruanos con procesos judiciales o condenados por corrupción: Alberto Fujimori (1990-2000), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022).