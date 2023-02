El largo viaje desde Ucrania de la niña Sofía para encontrarse con su abuela en Argentina

Foto: Leo Vaca.

Foto: Leo Vaca.

Foto: Leo Vaca.

Trenes, toques de queda, barcos, campos de refugiados y un viaje en avión de más de cincuenta horas separaron durante casi tres meses a la pequeña Sofía de su abuela Alla, para finalmente reunirse en Argentina escapando del dolor y la incertidumbre que se vive hace un año en Ucrania como consecuencia del conflicto bélico con Rusia., ucraniana de 49 años que desde 2015 reside en Argentina.Desde su departamento de dos ambientes en Palermo,y disfrutar de "una niñez feliz, como cualquier abuela desea para su nieta"., puesto que la llevó a recorrer distintas ciudades del país y fue ahí cuando empezó a ver "las preparaciones militares, no veía explosiones, pero sí cómo se armaban las filas de soldados y entrenaban, así en la calle. No decían que era una guerra, pero sí lo era"., chicos que no tenían entrenamiento, ni ninguna formación. Dos semanas después empezaron a llegar las notificaciones de sus muertes, fue ahí cuando dije:Fue así cuando, conversando con una prima que hace más de 20 años vive en Argentina, decidió que ése sería su nuevo hogar junto a sus dos hijas (Anna y Larysa) y su nieto (Illia) que en ese entonces tenía 6 años.Mientras la familia se empezó a acomodar (Anna trabaja en una fábrica de muebles en Barracas y Larysa es niñera), el pequeño ingresó a la escuela primaria y todos avanzaron en el aprendizaje del idioma,, explicó la mujer hoy con una dulce sonrisa en su rostro, feliz de tener a su familia de vuelta.Sin embargo,La mujer, que tiene junto a una socia argentina un taller textil,y finalmente reunirse con el resto de la familia."Estaba desesperada por el llamado de mi hija, me puse a leer qué era lo que estaba pasando con Rusia y fue cuando hice un posteo en Facebook para pedir ayuda y se conectó conmigo una persona de Amnistía Internacional que me cambió la vida", explicó Alla emocionada mientras abraza a su nieta que cumplió cinco años el pasado julio.. Sin embargo, las primeras dos ocasiones no pudieron abordar la formación por la cantidad de gente y, como la terminal estaba lejos de la casa de la familia, debieron pasar esas noches en el bunker que se había armado en el predio., el tren salía a las 23 y estaban dentro del toque de queda. La tercera vez lograron subir, pero Sofía empezó a vomitar y se desmayó así que la bajaron del tren y la llevaron al hospital, dijeron que fue el estrés", relató la mujer.En el cuarto intento, los tres subieron a la formación mientras se despedían de Denis con alivio, pero también con mucha angustia y lágrimas en los ojos, sentimientos que se profundizarían una vez en el ferry que los cruzaría a Rumania."Ni Sofía ni Illia tenían pasaporte, entonces no los dejaban salir de Rumania. Gracias a Amnistía logramos que les den un certificado como documentación, pero entre una cosa y la otra pasaron dos meses, tiempo en el que ellos estaban en un centro de refugiados, con otras familias, sabía poco de ellos, hablábamos cuando se podía", describió Alla notablemente angustiada al recordar la situación.Ya con la nueva documentación, los tres pudieron abordar un vuelo que con escalas, atrasos y cambios de aeropuertos demoró más de cincuenta horas, pero finalmente lograron llegar a Argentina, reunirse con el resto de la familia y empezar a planificar una vida lejos de las sirenas, bunkers y noticias de muerte.Mientras se abraza a un gatito de dos meses que adoptó hace unos días en Parque Centenario, Sofía sonríe y en español explica que va al jardín y que ya tiene amigos, aunque poquitos., cuenta feliz y orgullosa su abuela, mientras la pequeña baila por toda la casa con un vestido con falda de tul rosa con brillos.y que "cuando llegó si escuchaba una sirena se moría de miedo y se escondía debajo de la mesa, si venía alguien se escondía atrás mío"., tiene su taller textil en el que varios de sus empleados son rusos o ucranianos, un negocio, alquila ese departamento y sus nietos están en escuelas y haciendo amigos."Tuve la suerte de cruzarme con gente de Amnistía, sino no quiero ni pensar qué hubiera sido de mi vida, ellos me ayudaron con los documentos, con dinero para los pasajes, con las inscripciones de mis nietos en las escuelas, hasta hoy me preguntan cada tanto cómo estoy, cómo estamos, son personas maravillosas", sentenció la mujer.Según ACNUR, agencia de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que trabaja con refugiados, casi 14 millones de personas en Ucrania tuvieron que desplazarse de sus hogares para salvar sus vidas; 7,9 millones lo hicieron a otras regiones dentro del territorio ucraniano y otros 5,9 huyeron a otros países.