"La etapa probatoria hizo entrar en pánico a los 'dueños' de la Corte"

Moreau sostuvo que esto "no es improvisado" y que aún no adelantarán las pruebas que se mostrarán en el Congreso para no "poner sobreaviso a los testigos".

Para Moreau, la etapa probatoria va a exhibirlos por "sentencias fraudulentas, arbitrarias y decisiones que buscaron incrementar la persecución al kirchnerismo y garantizar la impunidad al macrismo"

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau aseguró que el juicio político a la Corte Suprema de Justicia llegó a "la etapa probatoria" y que por este motivo "han entrado en pánico los que son dueños" del máximo tribunal., sostuvo Moreau en declaraciones a El Destape Radio.Este jueves, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados comenzará a recibir testimonios de jueces y funcionarios judiciales, en un paso fundamental para la sustanciación del proceso que se lleva a cabo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia.Para Moreau, la etapa probatoria va a exhibirlos por "sentencias fraudulentas, arbitrarias y decisiones que buscaron incrementar la persecución al kirchnerismo y garantizar la impunidad al macrismo"., dijo Moreau en referencia a el reclamo de la Coalición Cívica al juez de la Corte Ricardo Lorenzetti.Además, el funcionario sostuvo que esto "no es improvisado" y que aúnMoreau explicó que se citará a funcionarios del Poder Judicial como testigos, y que esto es algo que no pueden prohibir los jueces del máximo tribunal: "Si ellos prohibieran a los funcionarios venir a prestar testimonio estarían violando la Constitución nuevamente de manera flagrante. No creo que la Corte llegue a ese extremo", dijo.Finalmente, Moreau consideró que el fallo de la Corte sobre la condena en primera instancia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se podría "acelerar ante la posibilidad de una candidatura"."Todos son elementos que apuntan a la proscripción de Cristina, hay que romper esa proscripción porque no pesa solo sobre ella, sino sobre millones de compatriotas que se ven excluidos del sistema político argentino", concluyó,