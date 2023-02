La madre de Chano habló de la internación: “Mi hijo no se despertó todavía”

La madre de "Chano" detalló que el músico “estaba con una neumonía"

Marina Charpentier, madre de quien fuera líder de Tan Biónica, que se encuentra, reveló que su hijo “no se despertó todavía" y que no puede decir "mucho más" porque es algo que no saben., explicó la madre de Chano en declaraciones a radio Mitre.Allí, Marina detalló que el músico “estaba con una neumonía" y que, "en el caso de él, entraron y lo entubaron", en referencia al momento de su internación."Lamentablemente en un momento se despertó y se arrancó el tubo, pero con eso se lastimó la garganta, y lo tuvieron que sedar y no se lo pueden sacar hasta que no se desinflame su garganta”, explicó la madre del artista.Con esta declaración pública, procuró enfrentar los rumores acerca del estado de salud de Chano y, sobre las causas de la internación, arriesgó que pudo haber cometido "errores en la ingesta de la medicación"., recordó Marina Charpentier.