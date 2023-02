Chile ofrece su nacionalidad a los nicaragüenses privados de esta por Ortega

El primer mandatario chileno ofreció la ciudadanía de su país a las personalidades nicaragüenses. Foto: Presidencia Chile.

Daniel Ortega quitó la nacionalidad a quienes considera "traidores".

Sergio Ramírez, hoy perseguido por Ortega, fue uno de sus más cercanos colaboradores.

La poeta Gioconda Belli, en la lista de los "apátridas" decidida por Ortega.

El Gobierno de Chile anunció este martes la decisión de acoger a los opositores nicaragüenses a los que la cuestionada administración de Daniel Ortega les retiró por decreto su nacionalidad.“Ante la reciente decisión del Estado de Nicaragua de privar de su nacionalidad y derechos políticos a más de trescientas personas nicaragüenses, el Gobierno de Chile arbitrará los medios legales necesarios para ofrecerles la debida protección internacional”, comunicó el Ejecutivo que encabeza Gabriel Boric.La intención, agrega la comunicación, es entregarles un espacio “que les permita residir en el país y obtener la nacionalidad chilena según las normas constitucionales y legales que la regulan”, agrega el texto, replicado por el portal de Radio Bio Bio.“El Gobierno de Chile pone a disposición esta alternativa para quienes han sido injustamente expatriados de Nicaragua y voluntariamente decidan tomarla”, detalla el texto.El pasado 15 de febrero, el gobierno de Nicaragua declaró como “traidores a la patria” a al menos 94 opositores y críticos, entre quienes figuran los escritores Sergio Ramírez -quien fuera vicepresidente de Ortega entre 1995 b2000- y Gioconda Belli, así como a conocidos periodistas y defensores de derechos humanos (DDHH), a quienes les quitó la nacionalidad y ordenó confiscarles sus bienes inmuebles.Previo a que se conociera esta decisión, un grupo de personalidades chilenas, incluido el escritor y activista Ariel Dorfman, firmaron una carta difundida este martes en la que le pedían al presidente Boric que le conceda la nacionalidad a los opositores nicaragüenses que quedaron apátridas.La misiva se conoció en una jornada en la que el Gobierno de Alberto Fernández ofreció la nacionalidad argentina a los disidentes acusados de traición. "Venimos a solicitar que, (...) al igual que lo han hecho los Estados Unidos y España, ofrezca a los apátridas nicaragüenses la nacionalidad chilena por gracia, un gesto de verdadera solidaridad que nos enorgullecería como país y fortalecería los vínculos del pueblo chileno con el país de (el poeta) Rubén Darío", señala el texto, citado por la agencia de noticias AFP.Entre los firmantes, junto con Dorfman, autor de "La muerte y la doncella" (1990), están Sofía Prats, hija del asesinado exjefe del Ejército chileno Carlos Prats; Ricardo Brodsky, exdirector del Museo de la Memoria; y Sergio Micco, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos.Los firmantes usan como argumento de su petición la condena que el mismo Boric hizo en su cuenta de Twitter el sábado, donde tildó a Ortega de "dictador" y se solidarizó con los nicaragüenses despojados de su nacionalidad."No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto", dijo el gobernante izquierdista.Boric ha sido muy crítico de la situación de los derechos humanos en Nicaragua. En noviembre pasado, en México, dijo que en Latinoamérica "no podemos mirar para el lado" ante problemáticas como la migración irregular o "los presos políticos en Nicaragua".La distancia de Boric con el gobierno de Ortega se vio desde antes que asumiera el mando. Incluso invitó a Ramírez a la ceremonia de asunción el 11 de marzo de 2022: "Por tus luchas que son las de un pueblo. Por tus letras que son más fuertes que las armas. Nos vemos en marzo", dijo en un tuit previo.Sin embargo, Ramírez, exvicepresidente de Nicaragua y reconocido opositor de Ortega, quien reside en España, no pudo viajar al país sudamericano.