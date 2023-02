La AFA repasó su historia al cumplirse 130 años de su primera fundación

"Este aniversario encuentra a la AFA en un momento emocionante", dijo Claudio Tapia

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián Tapia, destacó que la celebración de los 130 años de la primera fundación del organismo que preside y que se cumplen hoy, los encuentra "en un momento emocionante".



“Hemos entrado nuevamente en la historia. Conseguimos logros deportivos soñados por cualquier federación, jugador y cuerpo técnico. Somos campeones del mundo, Qatar fue un gran torneo y pienso que nuestra selección ha sido superior al resto. No creo que en la historia de los mundiales haya existido una final tan emocionante como la que jugamos frente a Francia. Por eso este aniversario encuentra a la AFA en un momento emocionante”, manifestó Tapia.



“De la historia de la AFA destaco muchísimas cosas como la solidaridad, el fútbol que ha desplegado en todo el país y en todas las competencias, además de los dos títulos que se consiguieron a nivel mundial antes de que me toque asumir como presidente (1978 y 1986), así como el logrado por el femenino hace tantos años (campeón sudamericano 2006), objetivo hacia dónde debemos apuntar y estamos trabajando para eso”, le manifestó Tapia a la web oficial afista.



Y respecto de su gestión sostuvo que se logró "por segundo mundial consecutivo con la selección femenina, sino también hacer el primer gol en una Copa del Mundo. Pasaron muchos mundiales y nosotros pudimos volver a competir en esa elite. En tanto, las categorías juveniles, el fútbol profesional femenino y los torneos federales que se vienen desarrollando también son cosas importantes de esta gestión”.



"Pero el trabajo no se detiene y me gustaría cambiar varias cosas para seguir modernizando y profesionalizando nuestro fútbol. Eso lo vamos a hacer con tiempo, con mucha madurez y con responsabilidad. Algunos cambios los estamos transitando, como lograr tener una liga de elite con 22 equipos, haciendo torneos más inclusivos, federales y cada vez más competitivos”, apuntó.



“Cumplimos un sueño pero vamos por más. Queremos lograr una Copa del Mundo con la selección femenina, volver a ser campeones de la Copa América y del Mundial con la masculina, y que siga creciendo todo el fútbol argentino”, completó el sanjuanino "Chiqui" Tapia, de 55 años, en otro día de celebración para el fútbol argentino.