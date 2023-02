Miles de jujeños despidieron el Carnaval celebrando el Martes de Chaya

Los jujeños chayaron los objetos de valor alcanzados a lo largo del año para lograr prosperidad / Foto: Edgardo Valera.

fuertemente vinculada con la cultura andina, que consiste en chayar productos y bienes personales o familiares logrados en el último año, entre agradecimientos a la Pachamama y augurios de prosperidad., no es propio y tiene su raigambre y relación con la tierra porque nosotros brindamos a la tierra, desenterramos el Carnaval, sacamos el carnaval de la tierra y ahí lo volvemos a sepultar el domingo de tentación”, dijo este martes a Télam el maestro rural, escritor y músico humahuaqueño Fortunato Ramos.Comentó que cuando se hace el desentierro del Carnaval (el sábado pasado) un hombre que se disfraza de diablo baja de la punta del cerro, llega a la apacheta de la Pachamama y sobre el agujero la comparsase colocan cigarrillos, hoja de coca y con todo eso se va chayando y se pide a la Pacha para recibir al Carnaval”., los cuales son adornados con flores, papel picado, serpentina, talco y rociados con alguna bebida alcohólica por sus dueños, y al momento de pedir las bendiciones se agradece por el bienestar y progreso.El rito de la chaya tiene relación, y se conjuga un poco con esta costumbre carnestolenda”, afirmó Ramos.viene gente del pueblo y algunos turistas se acercan para participar de la celebración”, refirió a Télam el vicepresidente de la comparsa Avenida de Mayo de la localidad de Maimará, Pablo Coca, en el punto de concentración que tuvo lugar en el mojón nuevo aledaño al Polideportivo local.La comparsa, quien “trajo la anata por primera vez a esta zona de la quebrada y él siempre acostumbraba chayar especialmente objetos del campo y frutos de la cosecha”, apuntó.La comparsa se reunió este martessucesivamente en dos casas (del hermano y de la tía de Coca), para lo cual se repartieron las invitaciones.Con un ambiente festivo y con instrumentos autóctonos que sonaron toda la tarde,Antes de comer se enfloraron los objetos grandes y chicosA su vez,todos los bienes chayados para espantar las malas ondas y recibir la bendición de la Madre Tierra.En la región de la Quebrada y en la Puna, en particular, pero también en el resto de la provincia,pues la jornada invita a la reflexión y a fortalecer los lazos familiares.La comparsa Avenida de Mayo agradecióa la que honramos en agosto pero también hoy (por este martes) se le agradece”, explicó Coca, y añadió que “hasta que finalice el Carnaval todo gira alrededor de la Madre Tierra, el diablo, la corpachada (que significa dar de comer y beber a la tierra) y todo lo referido a la chaya como una ofrenda que se le hace”.Según la tradición,, y la celebración se realiza en las casas de quienes lo quieren organizar.Se trata decon chicha, vino, alcohol, cerveza u otra bebida.en los que en agradecimiento a los frutos que se reciben de la tierra se convida a la Pachamama con ofrendas y regalos.El ritual que se practicó este martesen virtud de que en muchas casas también se acostumbra a dar de comer a la tierra y sahumar, con la diferencia que se hace visible y se evidencia la cosecha, la abundancia, los logros, para representar una etapa diferente casi terminando el ciclo agrario.En ese marco, “se trata no solo de agradecer los bienes obtenidos, según la tradición.“Estamos pidiendoy continuamos después con el baile para toda la gente”, relató a esta agencia Diego Tejerina. propietario de la Vinería Milenium, de Palpalá, quien reunió a empleados, sus familias y a sus amigos para realizar la ofrenda ancestral.Comentó que hace diez años vienen con esta tradición dentro del negocio y que se sumaron este añoque marca el final del Carnaval Grande y el inicio de la Cuaresma con el miércoles de Ceniza (mañana) y el comienzo del Carnaval Chico, que culmina con el entierro del Pujllay que descansará hasta el año próximo.