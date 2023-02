Estiman que China representará 25% del comercio de América Latina en 2035

Además del intercambio comercial, instituciones financieras chinas han hecho préstamos por valor de US$ 136.000 millones en la región. Foto: Prensa.

El interés de China y América Latina por continuar avanzando en estrechar los lazos económicos y comerciales es mutuo

Además del comercio, las compañías chinas han invertido en América Latina en los últimos años más de US$ 160.000 millones

El 25% de los intercambios comerciales que realice América Latina en 2035 serán con China, por un total de US$ 700.000 millones, el doble de lo que representaba en 2020, según un informe de Canning House, foro de debate en Reino Unido.En dicho documento, titulado "América Latina en un clima geopolítico cambiante: Relaciones con Rusia y China", se recoge que países como la Argentina, Brasil, Chile, Perú o Uruguay tienen ya a China como principal socio comercial. Además del comercio, las compañías chinas han invertido en América Latina en los últimos años más de US$ 160.000 millones, al mismo tiempo que el Banco de Desarrollo de China (CDB) y el Banco de Exportación e Importación de China (ExImBank) han hecho préstamos por valor de US$ 136.000 millones.Uno de los motivos por los que las relaciones económicas y comerciales entre China y América Latina continúan al alza es la política no intervencionista del gigante asiático en los asuntos de política doméstica de los países a la hora de estrechar lazos con estos."Es un socio más fácil para los líderes de América Latina que reciben críticas de los Estados Unidos sobre temas como los derechos humanos y la corrupción", recoge el informe, según la agencia DPA.El interés de China y América Latina por continuar avanzando en estrechar los lazos económicos y comerciales es mutuo.Por un lado, China buscará asegurar el suministro de materias primas tales como el litio o cobalto. Por el otro, los países de la región tienen necesidad de asegurar los flujos comerciales y las inversiones hacia sus territorios.Por este motivo, para Canning House es previsible que las advertencias sobre los riesgos de profundizar las relaciones comerciales con China tendrán "poco efecto" en los países de América Latina.