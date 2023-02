Con fuerte participación de las galerías argentinas, arranca la feria ARCOmadrid 2023

Con un clima atípico para esta época del año, casi primaveral, la capital española se prepara para abrir este miércoles la feria internacional de arte contemporáneo ARCOmadrid 2023, uno de los hitos mundiales de la agenda de arte, que se celebra hasta el 26 de febrero en el predio de Ifema, con una notable participación argentina -la más amplia de América Latina- y una abigarrada programación que se extiende al resto de la ciudad, como la muestra de Lucien Freud en Museo Thyssen, la noche de galerías en la calle Doctor Fourquet o el conversatorio entre el argentino Tomás Saraceno y el curador suizo Hans Ulrich Obrist., a metros de la Estación del Arte del subte, donde se concentran los principales museos madrileños -Prado, Thyssen, Reina Sofía- que esperan esta semana la visita de casi 500 coleccionistas y profesionales del mundo del arte que arribaron a Arco, que abre mañana a invitados y profesionales, y al público el sábado.Las camperas abrigadas marcan la pauta de la llegada del invierno a esta ciudad, aunque el día tiene una tarde casi primaveral que alcanza los 17 grados y permite pasear liviano de ropa hasta la hora de la caída del sol, cuando anochece y se encienden al unísono las farolas de la calle Atocha, una amplia vía que desemboca en la Plaza del Emperador Carlos V.Más deson los números que se espera protagonicen esta semana la feria española, que tendrá como tema central "El mediterráneo" y que el jueves al mediodía será inaugurada, como todos los años, por los reyes españoles, Felipe y Letizia."La presencia argentina será realmente muy importante este año en la feria", había dicho en entrevista con Télam la directora de Arco, la española Maribel López, sobre laSin contar, lógicamente, el país anfitrión que ostenta el mayor número, solo un puñado de naciones (Alemania, Polonia, Italia y Francia) tiene más cantidad de galerías que Argentina, cuya presencia se extiende por fuera de la feria, a través de un solo show de Facundo De Zuviría, "Estampas porteñas" en Fundación Mapfre, que coincide con otra exhibición de la surrealista Leonora Carrington, en el calendario de imperdibles. También como parte de la noche de las galerías de arte, que extienden su apertura hasta altas horas de la noche, en el barrio de Lavapiés, donde se encuentra la calle del Dr. Fourquet, se verá una muestra-performance de la artista Clara Esborraz, oriunda de Rafaela, que tituló "El fin de la ciudad" y fue presentada en Buenos Aires en la galería Piedras.La presente edición de Arco alojará un, el artista que será conmemorado a lo largo de todo 2023 con muestras y homenajes a propósito de los. Aprovechando la afluencia de público que trae la Feria por estos días, la galería ADN instalará con el título de "Aquí murió Picasso" una capilla ardiente que lleva la firma de Eugenio Merino (Madrid, 1975), quien ha creado una figura hiperrealista del pintor, al que se puede "ver" amortajado con camiseta de rayas, pantalón blanco y zapatos oscuros, para que quien lo desee pueda contemplar el cuerpo yacente y sacarse un par de selfies."Aquí reposa nuestro bien amado Pablo Picasso. 1881-1973. Te añoramos", se lee en la lápida mortuoria. Según Merino, se trata de un reflexión crítica sobre el proceso de "turistificación" de Málaga y cómo se está instrumentalizando la figura Picasso con fines comerciales. El artista se hizo conocido en anteriores ediciones de Arco gracias a esculturas como "Always Franco", en la que metió al dictador en un freezer decorado con el diseño de Coca-Cola o un Fidel Castro zombi.La apertura de las galerías de arte, de noche, en coincidencia con Arco, se extiende también a las que ocupan sitio en el Barrio de las Letras, que fuera antiguamente hogar de grandes escritores del siglo XVII, como Lope de Vega y con nombres de calles como Cervantes, muy cerca de la esplendorosa Biblioteca del Ateneo, donde se verá entre estantes y anaqueles la exposición "Assum Preto" del artista brasileño Lucas Arruda, que se inspira para pintar en la naturaleza rebelde, los bosques y la agreste flora del Amazonas., una de las figuras destacadas invitadas a la feria, curador permanente de la Serpentine Gallery de Londres, donde exhibirá a partir de mayo el argentino Tomás Saraceno, Justamente, esta semana, Saraceno y Obrist tendrán un diálogo abierto al público en la sede de IvoryPress, un espacio fundado por Elena Ochoa Foster, dedicado al arte y al diseño con librería especializada y editorial, sobre la Calle del Aviador Zorita.Los, serán el escenario central de la feria madrileña donde llegarán obras de destacados artistas de la mano de prestigiosas galerías como Perrotin, David Zwirner, Esther Schipper y Thaddaeus Ropac, entre otros. Pero además, las instituciones culturales de Madrid vibran al unísono con la celebración de la feria y esperan al público lugares como el Museo Thyssen Bornemisza, y la muestra de pinturas de Lucien Freud, "Nuevas perspectivas", el Museo Nacional Del Prado con su impactante colección permanente y la temporaria "El futuro del pasado" o el Museo Reina Sofía, interinamente a cargo de una argentina hasta que de designen nuevas autoridades.Pero también esperan al público, donde se verá la obra de Christine Sun Kim, la artista estadounidense reconocida por presentarse en el Superbowl estadounidense donde interpretó el himno nacional en lenguaje de señas, o la Sala Alcalá donde se verá una gran muestra de Juan Muñoz, "Todo lo que veo me sobrevivirá" y sus reconocidas figuras escultóricas.Volviendo a la feria,, entre un total de 20 galerías.En el apartado "Nunca lo mismo", con curaduría de Mariano Mayer y Manuela Moscoso, se verá una selección formada por 11 galerías internacionales que representan a artistas latinoamericanos y su histórico vínculo con España, donde destaca elFinalmente, como parte de la tradicional entrega del Premios "A" al Coleccionismo que otorga la Fundación Arco cada año, esta vez lo recibirá el matrimonio argentino Juan Vergez y Patricia Pearson de Vergez, por su "Colección Privada Latinoamericana".Destaca el soporte de la pintura y las artistas mujeres en lo que se puede considerar el envío argentino a Madrid, con obras de la fotógrafa Andrea Ostera (Diego Obligado), pinturas de Florencia Böhtlingk (Hache), de Ulises Mazzucca (Sendros), de la recientemente fallecida Elda Cerrato, Mirtha Dermisache, Gonzalo Elvira, Gerardo Goldwasser, Anita Payró, Alejandro Puente, Susana Rodríguez y Martín Weber (Herlitzka & Co).También habráEn la sección Opening by Allianz, dedicada al galerismo joven, la galería Constitución -con sede en el barrio porteño de La Boca- participará por tercer año consecutivo, esta vez con pinturas del misionero Martín Farnholc y la tucumana Ana Won, en el marco de un conjunto seleccionado por las curadoras Julia Morandeira y Yina Jiménez Suriel.Organizada por Ifema Madrid, la feria internacional de arte contemporáneo ARCOmadrid 2023 tendrá lugar del 22 al 26 de febrero en la capital española, con la participación de 212 galerías provenientes de 36 países, mientras que la presencia de galerías argentinas contará con el apoyo de la Cancillería Argentina y el acompañamiento de Meridiano (la Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo) y de Fundación arteba.