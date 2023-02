Santiago del Estero, con corsos barriales, brillo y alegría

Santiago del Estero Carnaval.// foto Emilio Rapetti

La ciudad de Santiago del Estero es escenario por estos días de corsos barriales, comparsas y murgas que despliegan su arte, su alegría y su música, y que, al mismo tiempo, "mueven las economías barriales" en una fiesta "muy esperada por las familias", aseguró Javier García, director de la murga Los ilustres del carnaval.Los festejos comenzaron el viernes en el barrio El Vinalar, en la ciudad Capital, donde participaron varias agrupaciones como Los Elegantes del Carnaval, Centro Murga, Los Incomparables de la Loma, Los Murgueros del Oeste, Los Gloriosos de La Banda, Los Ilustres del Carnaval, Comparsa Delirio y Banda Gaby.Estos corsos barriales continuaron durante todo el fin de semana largo, lo que son una previa de lo que será el gran corso 2023 en la ciudad Capital, este viernes y sábado sobre la costanera, donde participarán comparsas y murgas, habrá desfile de carrozas provenientes de diferentes barrios, clubes e instituciones intermedias."La murga no sólo tiene un carácter artístico sino también social, que al principio no lo veíamos, pero cuando se fue sumando más gente pudimos sentirlo así", comentó en diálogo con Télam Javier García, quien agregó que, en su murga, hay desde bebés, personas que estuvieron privadas de su libertad, y mayores de 80 años."Lo del trabajo social no lo piensa uno al principio, se va dando", añadió, y, en ese sentido, dijo que si bien "habitualmente hay gente que es señalada en el barrio como que hacen macanas, o que estuvieron privados de su libertad, a quienes muchas veces se los marca, ese día en la murga se los aplaude".Los Ilustres del Carnaval es una murga que surgió en 2005 con unas 10 personas y actualmente son 300."Nuestro objetivo es que todas las personas se sientan incluidas, de diferentes edades, con capacidades diferentes, somos todos una familia", puntualizó.Es por eso que también ese sentido se ve reflejado en el vestuario:"Tratamos de salir todos de la misma manera; después, cada uno le pone alguno que otro aplique, una especie de tatuajes en el traje, pero los modelos son todos los mismos, como una forma de unificar, que no haya diferencias".Tampoco dudó en enfatizar que los corsos barriales son "son importantes porque trabajan los vecinos, todo el mundo vende, las modistas del barrio trabajan, son muchas las familias que están presentes, hay un movimiento económico barrial importante y además está la alegría de la gente, los vecinos esperan los corsos, es un rato de esparcimiento porque la mayoría de las familias no se van de vacaciones, nuestras vacaciones son estas"."Yo llevo 19 años como director de murga; ahora tengo 46 años; mis hijos han nacido en la murga", dijo Javier, y puntualizó: "En la murga he encontrado mi lugar en el mundo, es una pasión, un trabajo social que hacemos en la zona con los amigos del barrio, con la familia. Es un sentimiento que te lleva a dejar todo para sostener la murga".Las mujeres ganan espacios en todos los ámbitos, y en las murgas también, no sólo como participantes, para bailar o tocar algún instrumento, sino también como directoras.Así lo demuestra Viviana Jiménez, directora del Centro murga los Incomparable de la loma, que comenzó en el 2012, con 20 personas y actualmente tiene más de 300 integrantes."Tenemos de distintas edades de 3 años a 52 años, y la murga es del barrio General Paz", de la ciudad Capital, y al igual que los Ilustres, ya iniciaron sus recorridos por los corsos barriales."Para nosotros estar en estos corsos barriales significa una gran emoción y alegría, ya que estamos volviendo a salir con todo después de una pandemia, a brindar mucha alegría", comentó Viviana Jiménez a Télam.También sostuvo que todas las familias y los integrantes de la murga se preparan mucho, y que por eso "sienten emoción, alegría y entusiasmo, ya que esperan el gran momento para salir a darlo todo y brillar"."La murga es alegría, pero también mucha comprensión y una gran familia", dijo, y añadió que, como directora, su principal objetivo es "hacer crecer la murga y que las familias enteras se involucren".