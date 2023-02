Biden vaticinó "días duros y amargos" y aseguró que con sus aliados abastecerán a Ucrania

Biden visitó sorpresivamente Ucrania y luego Polonia. Foto: AFP.

El canciller ruso fue crítico de la visita del mandatario estadounidense a Kiev.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo este martes en Polonia que la guerra iniciada hace casi un año por la invasión de Rusia a Ucrania endureció la determinación occidental de defender la democracia en todo el mundo y, si bien anticipó que se avecinan "días duros y amargos", aseguró que Estados Unidos y sus aliados "cubrirán las necesidades" de Kiev.Biden volvió a Varsovia, adonde frente al Castillo Real, ante una multitud de ciudadanos polacos y refugiados ucranianos, y aseguró que "las democracias del mundo velarán por la libertad hoy, mañana y siempre", reportó la agencia AFP.El mandatario estadounidense ingresó al estrado en medio de un juego de luces. En ese mismo lugar había estado hace casi un año, a poco de iniciada la invasión, de la que este 24 de febrero se cumple el primer aniversario.Esta nueva visita a Varsovia se produjo un día después de su viaje sin previo aviso a Kiev, donde se reunió con el Presidente ucraniano Volodimir Zelensky."Kiev se mantiene fuerte", declaró Biden. "Kiev está orgullosa", dijo a los asistentes al acto en la capital polaca.Antes de su discurso, Biden se reunió con el presidente polaco, Andrzej Duda, primer punto en una apretada agenda de consultas con aliados para preparar una etapa aún más complicada de la invasión rusa."Tenemos que tener seguridad en Europa", dijo Biden en el palacio presidencial de Varsovia. "Es así de básico, así de simple, así de consecuente".El mandatario estadounidense dijo que la OTAN, que se creó en 1949, es "tal vez la alianza más consecuente de la historia", y ahora es "más fuerte de lo que nunca ha sido" a pesar de las esperanzas del presidente ruso Vladimir Putin de que se fracturara por la guerra en Ucrania.En las horas previas a la visita de Biden a Polonia, Putin anunció ante el pleno de ambas Cámaras del Parlamento ruso que Moscú suspendería su participación en el último pacto de control de armas nucleares que le queda a Estados Unidos.El llamado Nuevo Tratado Start limita el número de cabezas nucleares de largo alcance que pueden desplegar y limita el uso de misiles capaces de transportar armas atómicas.Aunque luego, tal vez ante la alarma que generó este anuncio, el Ministerio de Exteriores ruso aclaró que seguirá respetando las limitaciones impuestas a su arsenal nuclear por ese tratado."Rusia mantendrá un enfoque responsable y seguirá respetando rigurosamente, durante la duración del tratado, las limitaciones cuantitativas de las armas estratégicas ofensivas", indicó el ministerio de relaciones exteriores, reportó AFP.Biden arremetió contra Putin durante todo el discurso en Varsovia, pero no mencionó la suspensión del Start.El presidente polaco, Duda, elogió durante su reunión con Biden la decisión de visitar Kiev sin anuncio previo. Esa decisión del mandatario estadounidense, agregó fue "espectacular" y estimó que "levantaba la moral de los defensores de Ucrania".Esa visita, agregó Duda, fue "una señal de que el mundo libre, y su mayor líder, el presidente de Estados Unidos, les apoya".Biden tiene previsto volver a reunirse este miércoles con los miembros orientales de la OTAN: Polonia, Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia.El conflicto en Ucrania, que es la guerra más importante en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, suma ya decenas de miles de muertos, con graves consecuencias para Ucrania y daños evidente a la economía global.A ninguno de los actores involucrados escapa que el conflicto no tiene un final claro en el corto plazo, y que la situación sobre el terreno se ha vuelto cada vez más compleja.La Casa Blanca reveló esta fin de semana que maneja datos de inteligencia que sugieren que China, que se ha mantenido al margen del conflicto, está considerando ahora la posibilidad de enviar a Moscú ayuda letal. En concreto, Blinken dijo en una entrevista que China consideraba la posibilidad de abastecer al Kremlin con "apoyo letal" para la invasión iniciada hace casi un año, lo que fue calificado de "falso" por el gigante asiático.Frente a esta palabras, ayer el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, expresó su "creciente" preocupación por la posibilidad de que China pueda apoyar militarmente a Rusia en Ucrania."Estamos preocupados en forma creciente de que China pueda estar planificando proporcionar apoyo letal a la guerra de Rusia", declaró Stoltenberg en una conferencia de prensa en la sede de la alianza militar en Bruselas, informó la agencia de noticias AFP. "Es Estados Unidos y no China el que está enviando constantemente armas al campo de batalla" , fue la respuesta que dio, también este lunes, el vocero de la Cancillería, Wang Wenxin, al ser interrogado en Beijing por las declaraciones de Blinken.En tanto, el director de la Oficina de la Comisión de Exteriores del Partido Comunista de China, Wang Yi, se reunió con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolái Pátrushev, y tras el encuentro aseguró que los lazos chinos con Rusia son sólidos como una roca y resistirán cualquier prueba.