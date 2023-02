Se estrena "Melody, la chica del metro", una nueva serie musical juvenil

"Melody, la chica del metro", la nueva serie protagonizada por la cantante Yas Gagliardi.

"Melody, la chica del metro", laprotagonizada por la cantante Yas Gagliardi que se estrenará por Amazon Prime Video este miércoles, relata el ascenso al estrellato de una joven en clave de drama juvenil musical.Con unconformado por César Bordon, Luis Machín, Peto Menahem, Muriel Santa Ana, Benjamín Alfonso, Marcela Morelo, Carla Pandolfi, Ariadna Asturzzi y Ulises Puigróss, la nueva serie musical estará disponible para Latinoamérica.que también, y el productor musical José Luis Pagán, showrunner y productor ejecutivo del envío, con la dirección de Daniel Castiglioni y guion de Solange Keoleyan.La trama, que se desarrolla ene i, está protagonizada por Gagliardi y Lenore, inspirada en sus propias historias como artistas emergentes, con algunos agregados relativos a la magia.Las canciones, interpretadas por Gagliardi y Lenore serán lanzadas y promocionadas por elEl show juvenil y musical esy explora el amor y el romance, también con temas como el bullying, la identidad, la presión por encajar y las situaciones familiares complicadas.Melody, la protagonista, es una chica de 16 años llena de sueños que parecen imposibles. Acompañada por sus mejores amigas, canta en el subte de una pequeña ciudad y desea dedicar su vida a la música, como lo hace Layla (Lenore), una estrella de pop que vive en Estados Unidos y a quien admira profundamente.Ella vive con sus, ya que su madre decide dejarla con ellos para irse a estudiar a Europa luego de su nacimiento, dejándole solo un cuaderno con poemas para ella, que cuando lo encuentra desata la magia y una conexión con su ídolo."El proyecto surgió hace cuatro años, porque mi productor me impulsaba a que actuara pero yo solo había tenido algunas participaciones en televisión que muchas no habían salido o eran muy chiquitas", contó Gagliardi en diálogo con Télam., contó que la serie "tuvo una repercusión increíble en su avant premiere" y que "a la gente le encantó, cuando todos puedan verlo se van a enamorar del proyecto"."La seriepero luego en varios países, por lo que apunta a tener un lenguaje que las personas de todo el mundo puedan entender y hablamos más neutro, pero sin perder el sello argentino, que está bastante en la serie. Es un poco una mezcla", explicó.Respecto de, que interpretan a los tíos que crían a su personaje, Gagliardi mencionó que "son unos genios y es un orgullo enorme haber podido trabajar con ellos", ya que los admira "un montón" por ser "súper humildes y buenas personas de las que uno aprende mucho desde el lado personal y profesional"."La historia transcurre en Miami y en Santa María que es un pequeño pueblo ficticio en Latinoamérica y también cuenta de una manera mágica la conexión con Sara, la estrella internacional que mi personaje idolatra, y toca un montón de temáticas, como la búsqueda de identidad de Melody. Es una historia pensada para una serie, que no tiene que ver con mi vida pero sí encuentra muchas similitudes", agregó.Por otra parte, la actriz consideró "porque nos une a todos, más allá del lugar de donde vengamos: es una serie para todos, por eso es para todo el mundo"."Mi parte favorita de la serie es la música y los clips que se armaron, porque le dedicaron mucho tiempo a eso. Que tenga tanta música me encanta, y cada una cuenta una parte de la historia. Y son mágicas: te transmiten realmente lo que el personaje está viviendo en ese momento", destacó.En relación con su mayor desafío en este proyecto, Gagliardi señaló que se trata de "enfrenar un rol protagónico, que es algo que nunca había hecho"."Por eso agradezco tanto a Pagán y a Lenore por confiar en mí de esa manera y entregarme a Meldoy para que le dé vida", concluyó.