Un refugio de rocas, la primera presencia permanente argentina en la Antártida

Un precario refugio construido con rocas apiladas en la isla Laurie, por una expedición antártica escocesa a comienzos de 1903, se convirtió el 22 de febrero de 1904 en el primer emplazamiento permanente de Argentina en la Antártida y en la más antigua de las presencias constantes de la humanidad en ese continente.El historiador del Instituto Antártico Argentino (IAA), Pablo Fontana, afirmó que "la toma de posesión por parte de Argentina del observatorio meteorológico y magnético en la isla Laurie, del archipiélago de las Orcadas del Sur, el 22 de febrero de 1904 significa el comienzo de la presencia permanente de la Argentina en la Antártida, la cual ha sido de forma continua e ininterrumpida hasta la actualidad".Y resaltó que "se trata de un, que posee algunos de sus capítulos más apasionantes escritos en ese continente; es un hecho que transforma a nuestro país en pionero a nivel mundial, ya que fue el primero en hacerlo, mientras que los países que nos siguieron en ese camino lo hicieron luego de cuarenta años".La Argentina marcó -con este acto- la forma de habitar ese continente permanentemente, ya que el sistema implementado -de dotaciones que se renuevan anualmente- luego se transformaría en el sistema hegemónico utilizado por el resto de los países que poseen bases permanentes en la Antártida, explicó el historiador."La presencia argentina en la Antártida se remonta, incluso, a la guerra de la Independencia, con el almirante Brown navegando sus mares en 1815 y los foqueros argentinos que cazan en las islas antárticas en 1818/9, e incluso posiblemente antes, emitiéndose entonces la primera legislación nacional sobre aquella región, que autorizaba esta actividad", rememoró.En ese sentido, contó que "los planes argentinos para establecer una presencia estatal y permanente se remontan a 1880, antes de que comenzara la 'era heroica' antártica signada por las famosas expediciones de exploradores en gran parte europeos; sin embargo, en ese momento no se pudo concretar por estar el Estado argentino concentrado en lograr el control efectivo de los territorios patagónicos".Fontana describió como"Fue ese épico rescate de la Expedición, comandado por el teniente de navío Julián Irízar, el que convenció al Estado argentino de que poseía los medios humanos y técnicos para concretar ese plan; ya con la participación del alférez José María Sobral en la expedición sueca, Argentina tuvo su primer invernante, que permaneció dos años en la Antártida, realizando tareas científicas", contextualizó.Fontana, que se encuentra ahora en un campamento antártico de dos meses restaurando el Refugio donde invernara Sobral, indicó que "mientras tanto, la Expedición Antártica Nacional Escocesa de William Speirs Bruce se encontraba invernando en la isla Laurie de las Orcadas donde había instalado el observatorio que pasaría a manos argentinas; al retornar Bruce a Buenos Aires y tomar conocimiento del exitoso rescate, decide que Argentina es el país indicado para darle continuidad a las investigaciones en su observatorio, y lo ocurrido en los siguientes 119 años demuestra que estaba en lo correcto. La cercanía con el territorio americano de Argentina no hizo más que reforzar su decisión".Esa primera dotación que comenzó su invernada ese 22 de febrero de 1904 debió permanecer en la precaria casa habitación de piedras construida por la expedición de Bruce, pero al año siguiente, la corbeta Uruguay llevaría no sólo a una nueva dotación, sino también a una casa habitación mucho más cómoda, que cumplió esa función, "siendo visitada por turistas de todo el mundo", resaltó por quienes llegan con los cruceros hasta el continente blanco.El historiador añadió que "esa fue la primera instalación habitacional construida por Argentina en la Antártida y recibe su nombre de José Manuel Moneta, técnico de la Oficina Meteorológica Argentina, que invernó cuatro años no consecutivos en Orcadas durante los años veinte. Allí rodó el primer documental argentino y latinoamericano en la Antártida dando comienzo al cine antártico nacional: 'Entre los hielos de las islas Orcadas'. Su apasionante libro 'Cuatro años en las Orcadas del Sur' da cuenta de la vida cotidiana de los invernantes en la Antártida en aquellos años, así como de sus sentimientos"."Durante las primeras décadas el observatorio fue administrado por el Ministerio de Agricultura, ya que la Oficina Meteorológica dependía de él, pero con los tensos años de la pugna antártica a comienzos de la década del cincuenta, pasaría a depender de la flamante Fuerza Aérea, luego de la Armada Argentina y hoy lo es del Comando Conjunto Antártico", mencionó.Allí, la dotación militar junto a los científicos y técnicos de la, los del Servicio Meteorológico Nacional y los guardaparques de la Administración de Parques Nacionales (APN) llevan adelante las tareas científicas y de protección medioambiental "que corresponden a nuestro país como parte del Tratado Antártico y que forman parte de nuestra soberanía antártica", detalló.El investigador consideró que "Orcadas fue el comienzo de una larga gesta que hoy continúa, con campañas antárticas que se realizan cada verano. En, finalmente, se concretó esta idea, y así comenzó "una febril época de instalación de bases, lo que transformó a Argentina en el país que posee más bases en el continente antártico: siete permanentes y seis de verano".Fontana finalizó con una reflexión: "Por su ubicación geográfica, su territorio bicontinental y, ante todo, por su historia, Argentina es una nación antártica. Es momento de asumir esta condición".