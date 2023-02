Economía

21-02-2023 13:15 - CRIPTOMONEDAS

El Bitcoin alcanzó una suba de 50% en lo que va del año, tras un 2022 negro

La criptomoneda alcanzó los US$ 25.000 tras tocar el récord histórico de casi US$ 69.000 a fines de 2021 y valer US$ 16.000 el año pasado.