Putin anunció que Rusia suspendió su participación en el último tratado de desarme nuclear con EEUU

Rusia ya había anunciado a principios de agosto la suspensión de las inspecciones estadounidenses previstas en sus instalaciones militares en el marco del acuerdo

El líder del Kremlin manifestó que su país hizo todo lo posible para solucionar el conflicto "por la vía pacífica" antes de lanzar la ofensiva el 24 de febrero del año pasado

Ante la élite política del país y los militares que lucharon en Ucrania, agradeció también "a todo el pueblo ruso por su valentía y su determinación"

El presidente ruso, Vladimir Putin, suspendió este martes la participación de su país en el único acuerdo bilateral de desarme nuclear que existe con Estados Unidos y acusó a las potencias occidentales de planar convertir el conflicto en Ucrania en un escenario de "confrontación global", al brindar su discurso anual ante las dos Cámaras del Parlamento tres días antes del primer aniversario de la invasión."Rusia suspende su participación en el Tratado sobre la Reducción de Armas Estratégicas (conocido como New Start)", dijo Putin en su mensaje a la Asamblea Federal y calificó de "un teatro de absurdo" los llamamientos de la OTAN a que su país "vuelva a cumplir" con el tratado y permita que los expertos occidentales inspeccionen las instalaciones militares y nucleares rusas en la actual situación de confrontación.Firmado en 2010, este tratado es el último acuerdo bilateral de este tipo que vincula a ambas potencias.Rusia ya había anunciado a principios de agosto la suspensión de las inspecciones estadounidenses previstas en sus instalaciones militares en el marco del acuerdo, asegurando actuar en respuesta a los obstáculos estadounidenses a las inspecciones rusas en Estados Unidos."Quieren infligirnos una derrota estratégica y atacan nuestras instalaciones nucleares, por lo que me veo obligado a anunciar que Rusia suspende su participación en el Tratado (New) Start", declaró el presidente ruso.Putin pidió a las autoridades rusas que se mantuvieran "listas para los ensayos de armas nucleares" si Washington los realizaba primero. "Nadie debe alimentarse de ilusiones, la paridad estratégica podría verse alterada", recalcó.Putin sugirió que la OTAN se uniera al New Start para lograr un tratado justo, porque dentro de la alianza militar "Estados Unidos no es la única potencia nuclear". "Francia y Gran Bretaña también tienen arsenales nucleares, los están perfeccionando, modernizando y apuntando contra nosotros", subrayó, en declaraciones que reprodujo la agencia de noticias AFP.Como primera reacción al anuncio, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, tildó de "muy decepcionante e irresponsable" la decisión rusa de suspender el tratado de desarme nuclear New Start e insistió en que su país seguía "dispuesto" a hablar del tema."Lamento la decisión anunciada por Rusia", dijo en sintonía el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg."Más armas nucleares y menos control de armas hacen que el mundo sea más peligroso. Es la razón por la cual hemos trabajado tan duro para involucrar a Rusia en temas relacionados con el control de armas", añadió.En su discurso, Putin también acusó a los países occidentales de utilizar el conflicto en Ucrania para "acabar" con Rusia y los responsabilizó de planear convertirlo "en una fase de confrontación global"."Las élites occidentales no esconden sus objetivos de derrotar estratégicamente a Rusia que significa acabar con nosotros una vez y para siempre, planean transformar el conflicto local en una fase de confrontación global", dijo, según las declaraciones reproducidas por la agencia de noticias Sputnik.En ese marco, el líder del Kremlin manifestó que su país hizo todo lo posible para solucionar el conflicto "por la vía pacífica" antes de lanzar la ofensiva el 24 de febrero del año pasado."Hicimos todo lo posible para resolver este problema por la vía pacífica. Mantuvimos pacientemente negociaciones para una solución pacífica a este grave conflicto. Pero a nuestras espaldas preparaban otro escenario", dijo en su mensaje en el centro de convenciones Gostini Dvor, en Moscú."No estamos en conflicto con el pueblo de Ucrania. Lo reitero. El propio pueblo ucraniano se convirtió en un rehén del régimen de Kiev y sus amos occidentales, que de hecho ocuparon este país en un sentido político, militar y económico", dijo el mandatario.El presidente ruso señaló que Estados Unidos y la OTAN "prepararon al régimen de Kiev bajo su dominio, a una Ucrania esclavizada por ellos para una gran guerra, y hoy lo admiten. Lo admiten públicamente, abiertamente, sin vergüenza", aseveró.Asimismo, aseguró que "EEUU y la OTAN desplegaron rápidamente sus bases militares, laboratorios biológicos secretos cerca de las fronteras" de Rusia, y durante las maniobras estudiaron el futuro teatro de operaciones militares.Un alto funcionario estadounidense calificó de "absurdas" todas las acusaciones de Putin."Nadie está atacando a Rusia. Es absurdo pensar que Rusia se encuentra bajo algún tipo de amenaza militar por parte de Ucrania o de cualquier otro país", declaró el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, citado por la agencia de noticias AFP.En su discurso, el presidente ruso también afirmó que seguía decidido, un año después del inicio de la ofensiva en Ucrania, a continuarla."Vamos a resolver paso a paso, cuidadosa y sistemáticamente, los objetivos que tenemos ante nosotros", manifestó.Ante la élite política del país y los militares que lucharon en Ucrania, agradeció también "a todo el pueblo ruso por su valentía y su determinación".Refiriéndose a las sanciones internacionales que afectan a Rusia, Putin estimó que los occidentales "no han llegado a nada y no llegarán a nada", pues la economía rusa resistió mejor que lo que habían previsto los expertos."Hemos garantizado la estabilidad de la situación económica, protegido a los ciudadanos", señaló Putin, estimando que Occidente no logró "desestabilizar" a la sociedad rusa.