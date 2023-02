El carnaval de Corrientes se despidió hasta 2024 con las comparsas campeonas

El carnaval oficial de Corrientes se despidió hasta el próximo año. Foto: German Pomar.

Un total de 11 agrupaciones desfilaron ante las tribunas que a lo largo de los 600 metros de la avenida se poblaron hasta su capacidad total alrededor de la medianoche del lunes

La edición 2023 de la fiesta correntina reunió a más de 4000 participantes y consiguió noches de lleno total, con hasta 20.000 espectadores

El carnaval oficial de la ciudad de Corrientesde toda la provincia, al ritmo de samba, en una noche de lleno total en el predio donde se realiza la celebración que se extendió hasta la madrugada con los colores y el brillo de su fiesta más popular.Con el 95 por ciento de la capacidad hotelera ocupada en la capital correntina, según remarcaron la noche del lunes fuentes oficiales, el corsódromo “Nolo Alías” mostró hasta pasadas las 5 de la mañana que muchos turistas eligieron visitar la ciudad de corrientes por su famoso carnaval, que esta tarde dará a conocer a sus comparsas ganadoras en los diversos rubros de la competencia.Para la despedida, el espectáculo no fue puntuable y dos comparsas de la primera categoría del certamen oficial de Corrientes, Ará Berá y Sapucay, compartieron escenario desde las 21.30 con las campeonas del corso barrial de la ciudad, así como con las ganadoras de otras ocho ciudades.Así,La primera en hacer su pasada al ritmo del carnaval barrial de Corrientes fue la campeona Osiris, que sorprendió por la cantidad de pasistas y músicos pese a no integrar el desfile oficial.Luego fue el turno de Marabú de Santo Tomé, localidad de la costa del Río Uruguay y que limita con Brasil, cuyo intendente, Augusto Suaid, destacó en declaraciones a la prensa que allí hubo desfile de comparsas luego de tres años signados por la pandemia del covid-19 y los incendios forestales del verano de 2022.Luego, Poderosa y Brillo de Luna se unieron para representar con el tema “La moda a través de los años” a Ituzaingó, que, hasta pasadas las 23, desfilaron previo a la llegada de la campeona de Mercedes, Purajhei Porá, que, con su motivo “Los miedos”, mostró en forma más definida los matices de los diversos carnavales de la provincia, especialmente, por la influencia del ritmo brasileño.Se trata de una característica que sintetiza la propuesta de las localidades del sur y el este de Corrientes, que tienen más llegada y tradición de Brasil en la composición de las bandas sonoras de sus shows, con más samba y samba enredo propios de las marchas que caracterizan a las comparsas de la capital y ciudades del norte y la costa del río Paraná.Así, por ejemplo, se destacó la campeona de Monte Caseros, Carún Berá, que levantó a las tribunas con sus canciones de composición propia y deslumbró a la capital, no solo por una llegada masiva de viajeros que fueron a ver el carnaval desde su localidad, sino también por la confección de sus trajes.Previamente, habían pasado por la pasarela del corso correntino Aymará de Goya, la extensa Ará Berá de Corrientes y un ensamble de las tres comparsas principales de la ciudad de Esquina, Carú Curá, Yeroquí Porá y Esquina Samba.El caso de Esquina es similar al de Ituzaingó, en el que sus atractivos locales contienen bailarines y músicos de agrupaciones amigas, una cortesía que la comparsa Alelí de Bella Vista tuvo con Coé Berá de la ciudad de Saladas, a 100 kilómetros de Corrientes.Con el paso de Tová Porá de Curuzú Cuatiá, más allá de las 3 comenzó la despedida que quedó en manos de la actual campeona de la capital, Sapucay, que con sus más de 850 integrantes interpretando su tema “Lunática fascinación”, bailó y cantó sus himnos ya clásicos hasta minutos después de las 5.La edición 2023 de la fiesta correntina reunió a más de 4000 participantes y consiguió noches de lleno total, con hasta 20.000 espectadores en la jornada de este domingo previo a los feriados nacionales de carnaval, una cifra similar a la de este lunes.