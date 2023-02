Tolosa Paz: "La Vicepresidenta no puede estar proscripta y el Presidente tampoco"

Foto: Victoria Gesualdi.

La ministra de Desarrollo Social de la Nación,, afirmó este lunes que el presidente"es candidato hasta que diga lo contrario" y opinó que ni el jefe de Estado, ni la vicepresidentatienen que estar "proscriptos" de cara a la competencia electoral que encarará el Frente de Todos (FdT) este año., con lo cual el Presidente es candidato hasta que diga lo contrario y luego trabajaremos para que otros candidatos puedan presentar una propuesta electoral que nos permita ganar las PASO y luego ir a la general", reflexionó Tolosa Paz.La ministra se pronunció así en Mar del Plata, donde recorrió la Base Naval de Mar del Plata, donde, que ya fue visitada por mas de 90 mil personas en los últimos 30 días.En un breve contacto con la prensa al pie del buque escuela de la Armada Argentina, Tolosa Paz expresó que "el candidato surgirá a partir de las distintas expresiones que tiene el Frente de Todos, pero Cristina Fernández de Kirchner no puede estar proscripta y el presidente Alberto Fernández tampoco"."Tenemos que impedir la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y claramente seguir adelante en la defensa, no solamente en la inocencia de la vicepresidenta, sino esta escalada tremenda de persecución con una sentencia que la pone a la principal líder de nuestro movimiento sin la posición de competir electoralmente", declaró.FW)"El candidato surgirá a partir de las distintas expresiones que tiene el Frente de Todos, pero Cristina Fernández de Kirchner no puede estar proscripta y el presidente Alberto Fernández tampoco".(FW)Al referirse a la reunión de días atrás de la mesa política del FdT, Tolosa Paz sintetizó: "Definimos que para todos y cada uno de los integrantes del Frente la unidad es imprescindible para poder atravesar este año electoral"."Todos creemos que la Vicepresidenta está proscripta en tanto pesa sobre ella una sentencia que, si bien es cierto que puede ser apelada ante la Cámara, entendemos que la Cámara que es la que tiene que revisar la apelación inmediatamente acelera los procesos si Cristina fuera candidata", analizó."Entendimos desde hace mucho tiempo que la persecución hacia Cristina estaba diseñada y programada mucho antes de que llegáramos a gobernar; se aceleró con el proceso de cercanía electoral y va a continuar porque lo que molesta es la figura de la Vicepresidenta que logró armar un frente político, ampliar las bases de participación y volver al poder en tan solo cuatro años que gobernó la derecha", agregó.Con todo, resaltó que"Estamos en una Argentina que crece, que se desarrolla, que genera oportunidades y que seguramente tenemos más tiempo, como dice el Presidente, por delante para seguir fortaleciendo la gestión", declaró.Luego, en declaraciones al canal C5N desde la ciudad balnearia, Tolosa Paz remarcó que "en esta etapa"Somos una fuerza singular, vivimos un momento singular, y nunca se vio en la historia que un candidato fuera el propio Presidente sometiéndose a la PASO"."El Presidente es un profundo demócrata", subrayó la ministra, aunque aclaró que su posibilidad de reelección "no la ha definido"."Parece sano señalar que el Presidente está facultado para ser reelecto", indicó Tolosa Paz y "que no tiene inconveniente en que un gobernador o un ministro pueda competir" porque -dijo- eso "habla de una humildad muy poca veces vista en política"."Y es una definición que salió de él cuando dijo que 'no me atornillo a ningún sillón presidencial', sino que voy a trabajar para que el FdT siga gobernado la Argentina después de 2023' y eso le abre una esperanza a los candidatos o candidatas", completó la funcionaria.Como ejemplo, mencionó al líder social Juan Grabois y entendió que "tiene todo el derecho a ser" candidato porque el espacio defiende "la democracia sin proscripción, no sólo por la que instala el Poder Judicial sino que ningún compañero o compañera se sienta con el derecho de vetar a ningún candidato".