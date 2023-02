El Gobierno de Netanyahu avanza con su reforma judicial

El gobierno israelí aprueba,después de feroces protestas,el proyecto de ley de reforma judicial por 63-47 y da a la coalición el control en la elección de jueces y limitar al Tribunal Superior para revisar las leyes.#israel #Netanyahu @netanyahu @otzma_yehudit #Knesset pic.twitter.com/d340erHvXm — ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) February 20, 2023

#Protestas masivas en todo #Israel mientras los legisladores se preparan para votar sobre la #reforma judicial...https://t.co/2ggOSEhVTg — Unidos Por Israel (@unidosxisrael) February 20, 2023

El Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu avanzaba hoy con sus polémicos planes de reformar el sistema judicial de Israel, que lograron la aprobación en la primera de tres votaciones en el parlamento, pese a un alto rechazo expresado en protestas masivas y advertencias de líderes empresariales y de su aliado Estados Unidos.según el diario The Times of Israel.El proyecto regresa a la Comisión de Constitución, Ley y Justicia para la preparación de los dos debates restantes, que están previstos para fines de marzo.antes de que los diputados realizaran la votación.Netanyahu y sus aliados, un conjunto de partidos ultrarreligiosos y ultranacionalistas, dicen queTambién acusan a Netanyahu, quien está siendo juzgado por una serie de cargos de corrupción, de conflicto de intereses.El enfrentamiento ha sumido a Israel en una de sus mayores crisis internas, agudizando la división entre los israelíes sobre el carácter de su Estado y los valores que creen que deberían guiarlo.Si bien se espera que el proceso demore meses, la votación es una señal de la determinación de la coalición de seguir adelante, y muchos la ven como un acto de mala fe.El presidente de Israel, Isaac Herzog, que tiene un papel esencialmente protocolar, ha instado al Gobierno a congelar el proyecto y a buscar un compromiso con la oposición.. Decenas de miles de israelíes han estado protestando en Tel Aviv y otras ciudades cada semana.La semana pasada, unasEste lunes, miles de personas volvieron a manifestarse frente a la sede del Poder Legislativo, ondeando banderas israelíes y con carteles que decían "¡Salvando la Democracia!".Más temprano, manifestantes realizaron sentadas en la entrada de las casas de algunos legisladores de la coalición gobernante y cortaron el tránsito en la principal autopista de Tel Aviv.La reforma reduce la influencia del Poder Judicial al introducir una cláusula quede 45 años que llegó a la protesta desde Jolón, en el centro de Israel.agregó en declaraciones a la agencia de noticias AFP.Para Netanyahu y su ministro de Justicia, Yariv Levin, sin embargo, la propuesta es necesaria para reequilibrar las relaciones de fuerza entre los diputados y la Corte ante un tribunal que consideran politizado.En el norte de Tel Aviv, unas 4.000 padres de alumnos de primaria se manifestaron con sus hijos junto a los profesores.que trataron de bloquear el acceso a algunas autopistas y al domicilio de un diputado."Cuando los manifestantes tratan de impedir que los diputados vayan a votar, no es una protesta legítima", criticó hoy Netanyahu.El domingo, en declaraciones a su gabinete, el premier desestimó las afirmaciones de que la democracia de Israel estaba bajo amenaza."Israel fue y seguirá siendo una democracia fuerte y vibrante", dijo.Si bien Israel se ha jactado durante mucho tiempo de sus credenciales democráticas, los críticos dicen que esa afirmación está contaminada por su ocupación de los territorios palestinos de Cisjordania desde hace 55 años y el trato que da a su propia minoría palestina.El embajador de Estados Unidos, Tom Nides, dijo en un podcast el fin de semana que Israel debería "frenar" el proyecto y consensuar una reforma que proteja las instituciones democráticas de Israel.