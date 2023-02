Bardero$: "Queremos llegar a la cima como sea"

Foto: Cris Sille

Foto: Cris Sille

, el dúo conformado por los raperos neuquinosy dos puntales en la explosión del género que saltó de las plazas a los escenarios y las grabaciones, cerraron el 2022 con su llegada histórica al Luna Park y este martes volverán a encontrarse con su público en la segunda edición del festivalen Obras.Todavía conmovidos por su bautismo en la casa del boxeo argentino, la dupla sigue apuntando para campeonar en lo más alto: “No puedo limitar el sueño porque capaz pido por algo y terminamos en una mucho más grande.para que estemos bien nosotros”, sostuvo C.R.O, en una charla con Télam.“Yo quiero llegar a viejo haciendo música, que todos digan ‘miralo, qué hijo de puta, sigue vivo y rapeando y todavía no se murió’, sostuvo, por su parte, Homer El Mero Mero, desde el patio de las oficinas de Move Producciones, a pocos días dels que tendrá, además de referentes locales, algunos exponentes de la escena española.(C.R.O) y(Homer El Mero Mero), el primero nacido en Plottier y el segundo en Cutral Có, legaron de aquellos pagos un ineludible “espíritu de rebelión” que tiñó de realidad y crudeza sus letras basadas en hechos reales.“Siento que algo de todo ese origen tuvo que ver con nuestra historia. Uno siempre trata de tener presente ese espíritu de rebelión también en letras. Disfrutamos mucho cada vez que tocamos en Neuquén, donde los shows son siempre muy especiales y diferentes a todos los que hacemos porque jugamos de local”, añadió Homer El Mero Mero, quien devino primero en leyenda del freestyle en la capital neuquina definiendo casi siempre la instancia final con su “hermano” de la vida C.R.O.La discografía de los raperos se bifurca también en carreras solistas saltan por arriba cualquier dicotomía entre los géneros urbanos, y hasta incluso suelen ofrecer en directo distintos segmentos para que cada uno pueda compartir sus repertorios ante de cerrar juntos con material de “Pure Drug” (2016), “Me Sueltan Los Ángeles” (2020), “La Fiesta es de Nosotros” (2020) y del último titulado “Inmortales” (2022).Yo a Homer y él a mí. Nunca hubo algo relacionado con el ego, siempre hubo mucha amistad porque ya somos como familia”, resumió Campos.Significa mucho porque nosotros por venir de un lugar tan lejano a Buenos Aires. La tuvimos mucho más difícil para empezar a sonar por venir de allá de Neuquén y de los pueblos de dónde somos. Llegar a uno de los estadios más emblemáticos de Argentina nos golpeó fuerte. Fue el mejor show que hemos dado, o el importante al menos. Que la gente lo llenara como lo hizo, no tiene precio y significa todo para nosotros.Homer El Mero Mero: Fue un sueño, porque cuando llegamos a Capital pasábamos por la puerta y pensábamos ‘¿cuándo será el día que nos toque estar ahí? Conocer su historia y saber que por ahí pasaron grandísimos artistas como Rodrigo es increíble.Muchos raperos españoles nos decían que veían de Argentina mucha unión y colaboraciones entre artistas que allá no se veían tanto por un tema de ego, de competencia o de estrategia musical, pero ahora lo están haciendo bastante. Capaz acá pasó lo que pasó porque el argentino es más de compartir. En Europa nopasa mucho de que te juntes a comer un asado y otro te caiga con dos o tres amigos. Acá llevás los amigos, compartís el mate, el fernet y el puchito.No sabemos bien por qué pasa, pero pasa. Hace poco me enteré por mi equipo que tenemos casi la misma cantidad de oyentes en México que acá en Argentina. Estar sonando allá al mismo nivel no es joda, así que empezamos a viajar más para allá. Nos encanta ir y compartir con su gente su costumbres y tradiciones. Me pasa de ir y no querer volver. Y a Homer lo mismo; está escuchando mucho corrido tumbado.A mí siempre me gustó desde chico y un poco también se ve reflejado en mis letras, siempre escribo con un poquito de léxico mexicano. Me gusta mucho su vocabulario y su cultura. Es muy lindo hoy tener la posibilidad de sonar allá y de trabajar con varios colegas. Nos ayuda a seguir yendo por más y a seguir luchando por esto. Y es verdad, estoy re en el corrido mexicano. ‘Qué onda wey’ (risas).T: Homer, el año pasado incursionaste como actor en el papel protagónico de “Panash” ¿Te gustaría seguir explorando el camino de la actuación? ¿Para cuándo una película sobre Bardero$?Fue una experiencia única que me encantaría volver a hacer. Es algo que quería hacer desde chico y lo disfruté un montón.Yo no sé si estoy para actuar, el tiempo lo dirá. La película de Bardero$ seguramente llegue en algún momento, pero pasa que todavía nos quedan vivencias locas por vivir.Queda la parte más linda.En este momento estamos trabajando a full con la composición y la producción musical con varios productores musicales de diferentes géneros y estilos. Tenemos a Alfredo Marz, un músico y violero extraordinario de acá de Buenos Aires que hace beats muy buenos de G-Funk. También están Sosa y Arcones, un productor español que se especializa mucho en trap y drill.Tomi: También venimos laburando con O600 y Orodembow, productores clásicos de acá de Argentina de siempre. Por mi parte también estoy trabajando con Asan y Yesan en un tema con Duki que se viene muy picado y con Zecca también estamos por meter algo.Sigue en los planes, porque ando payando toda la vida. Ya tengo más de diez canciones hechas así que podría sacarlo. Me gusta compartirlo mucho en asados con amigos, ponerme en ese personaje sin que me lo pidan. Igual, ahora estamos en ese momento de meterle con toda a esto de Bardero$ y a las canciones de Homer El Mero Mero, pero ya va a llegar el momentito para la gente de campo y paisana.Estamos trabajando hace un montón en nuevo disco de rock que tiene muchas mezclas de rock con blues, de rock con trap y otras cosas raras. Tiene sonidos y vivencias del rocanrol que pasé en este tiempo. Más rocanrol que eso no hay. Es rock bien puro. Lo trabajé con productores de Colombia, de acá y de todos lados. La verdad es que lo grabamos muy locos, tomando mucho alcohol con la banda. Algunos temas los hicimos muy descontrolados y por eso es que quedaron temas muy descontrolados pero bombas. La verdad es que es un discazo y espero que lo puedan disfrutar cuando salga. Estén atentos.Sí, con Franky Style, Lil Troca y Chulu estamos haciendo un disco que se va a llamar “Vacaciones en el Barrio”. Alquilamos una casa con piscina y estuvimos de vacaciones y grabando ahí todos los días. Nos levantábamos, grabábamos. Salíamos de la piscina y volvíamos a grabar. Fumábamos unos ‘blunt’ y de nuevo a lo mismo. Tomábamos unos tragos y después retomábamos. La verdad es que se viene un disco muy picante con toda la MDB; estamos a pleno con toda la crew.