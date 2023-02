“El carnaval es la fiesta de comunicacion popular más horizontal y democrática”

Yamandú Cardoso. Foto: prensa.

Agarrate Catalina. Foto: prensa.

El fundador de la emblemática murga uruguaya “Agarrate Catalina”, Yamandú Cardozo, conversó con Télam Radio sobreYamandú explicó que desde la creación en 2001 de la murga : “Estamos muy comprometidos con la realidad, sacamos fotos sociales de nuestro país y de la región.Nuestras caricaturas son nuestros editoriales, evitando la operación política. Es un corte de la realidad desde los ojos de la gente que no tiene voz, que no participa activamente en los medios de comunicación”.Al referirse a “La Violencia”, la canción más escuchada de “Agarrate Catalina” con cerca más de 6 millones de reproducciones dijo: “No es una apología a la violencia con una estética de cancha y violenta. La han cantado en cárceles, en escuelas de contexto crítico y hasta nos invitaron en escuelas de psicología a analizarla. Es una foto desnuda, reflexiva y cruda que hicimos en 2011”.“La violencia es hija y nieta de la exclusión social al que venimos sometiendo como colectivos humanos a un montón de nuestros y nuestras compatriotas. En términos audiovisuales pusimos la cámara subjetiva, en los ojos de una de estas personas que viene excluida hace más de una generación, con pobreza estructural y con exclusión heredada. Es un espejo realista que dice que no hay más lugar abajo de la alfombra para barrer tanta desigualdad”. ( Por Alelí Alegría Cuba)