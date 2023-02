Andrea Echeverri: “Represento al lado no glamour, el de mirar la esencia”

Andrea Echeverri presentó "Tropifolk". Foto: IG.

Antidiva VER VIDEO

La música colombiana y fundadora de la banda “Aterciopelados”, Andrea Echeverri en su paso por Argentinasu militancia feminista en canciones y laEcheverri junto a su compañero Héctor Buitrago presentaron el último álbum nacido en pandemia en el espacio porteño Palermo Groove con localidades agotadas: “Fue un viaje hermoso donde nos hicieron sentir nuestra relevancia. Sentí que he inaugurado un espacio femenino más libre, diverso, emancipado de los estereotipos, muchas chicas se acercaron a mí y lloramos juntas, fue tan emocionante”.Andrea Echeverri sorprendió con su despliegue escénico donde lució más de diez cambios de vestuarios, un corset de seis pechos de Dat García, una capa con luces multicolores y hasta salió de una vulva de telas rosadas como si hubiese vuelto a nacer, diseñada por Visha Carinio mientras cantaba algunos de los nuevos hits: “Meditacielo”, su versión de “la Ciudad de La Furia” de Gustavo Cerati y “Antidiva”.Cuando tienes un público entregado, te vas recargada con fuerzas para seguir en la lucha”, expresó la creadora de una de las bandas estandarte del rock en EspañolLa compositora al hablar sobre el espíritu del disco “Tropiplop” contó: “El plop es de “Condorito”, de cuando te vas de espaldas, de cuando no puedes creer que una situación tan extrema y absurda sea real; “Aterciopelados” siempre ha reflejado la realidad, criticando y reflexionando, muy en plan rebeldía pero a la vez sembrando pensamiento para defenderse de lo que supuestamente uno tiene que ser o como tiene que verse”La militante feminista resaltó su proyecto “Ovarios Calvarios” donde le canta a las víctimas de violencia sexual en Colombia y recordó “cuando estaba en la universidad leí a Simone de Beauvoir, ella decía que los tacones altos, las uñas largas, el corsé apretado, lo único que hacían era que no podamos rendir tanto como los hombres; De chiquita siempre me sentí más niño que niña, me gustaba embarrarme y no estar ahí quietecita con unas muñecas”.“Siempre he sentido que me quiero poner otra ropa, siendo “Business” , me ha tocado defender ese espacio. Mis colegas y cantantes pueden ser gordos y estar feos pero las mujeres lidiamos con muchas más presiones, muy superficiales y estúpidas. Somos profundas y diversas, hay muchos tipos y no nos pueden volver unidimensionales”. reflexionó.Tengo una hija de veinte años que es tremenda, lo sufro un poco, pero me gusta esa rebeldía. En Colombia también está legal el aborto, pero sucede que eso es en el papel porque muchas veces los médicos y los hospitales se niegan a hacer el aborto. Falta cambiar la cabeza de la gente, somos un país demasiado católico y conservador, es una lucha que hay que seguir dando”.Próximamente se celebraran los 28 años del disco “El dorado”, el más exitoso de “Aterciopelados”, en Bogotá: “Es el más famoso, y vendido, cumplió 25 años en 2020, el plan era celebrarlo y nos jodió la pandemia. El 22 de abril vamos a tocar en el Palacio de los Deportes todo el disco y lo vamos a grabar, después seguiremos a otros países porque es un disco muy querido”.“Bolero falaz” y “Florecita roquera” son canciones emblemáticas , del tipo que a veces hasta te aburres, dices “Ay otra vez esta” y a veces llegas al concierto y desde la primera canción hay alguien que está gritando por ellas. En una semana empezamos a ensayarlas a todas, me imagino que tendré mis nuevas favoritas”.“Soy una mujer de 57 años que disfruta su trabajo y que quiere seguir haciéndolo hasta que fluya. Me siento muy contenta y relevante y eso es lo más difícil en esta carrera, sentir que lo que haces vale la pena, que empata positivamente en alguna gente. Eso me hacen sentir y estoy agradecida en el alma”. ( Por Alelí Alegría Cuba)