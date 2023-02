La historia de los refranes: "Cada loco con su tema"

Cada loco con su tema

Si vamos a ir al Diccionario, el de la Real Academia Española,, que no está en sus cabales…Caramba, ¿es que alguna vez hemos estado en ellos?...responden: “Sí, jinetes, más de una vez, peeero, otras veces, cuando os ha ganado mucho la impaciencia, habeis desbarrancado, hablado y obrado fuera de la razón y, en tales movimientos, se han salido vuestros pies de los estribos… ¡A estos no hay que perderlos nunca!”…Tienen razón los cabales. Además, si uno aprendió a cabalgar, es jinete experto, ¿por qué perder los estribos involuntariamente?... ¿Por distracción?Y con ella su hermana siamesa, la obsesión…¡Y sí!... ¿O acaso no machacamos y machacamos, de una u otra manera, con “eso” que tanto nos gusta y nos atrae, muchas veces sin registrar cuánto le importa al entorno? ¡Porque es nuestro tema! Y porque,Eso pregonaba el Diablo Cojuelo en la España del siglo XVII, un diablito legendario al que se lo conocía como el espíritu más travieso del infierno…No se sabe de dónde proviene este refrán, cuál es su origen, pero muy probablemente -como la mayoría de ellos- se trasmitió oralmente de boca en boca…, resultó una enorme acaparadora de refranes. También en ella se vio escrito, por primera vez, el refrán de hoy…Santiago de Mora-Figueroa, Marqués de Tamarón, fue más allá de Justina y el Centro Virtual Cervantes. El Marqués afirma que “Cada loco con su tema” se refiera a “la tema”, no “al tema”. ¿Y qué es la tema, Marqués?sto lo vi yo: cuando se estrenó la última de la franquicia Star Wars, el hijo de un vecino y tres amigos se disfrazaron de Darth Vader… ¡Cada loco con su tema!, ¿Verdad, Nano?