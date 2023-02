Los niños de Ucrania acumulan en promedio 920 horas bajo tierra

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Los niños ucranianos estuvieron obligados a esconderse bajo tierra durante un, debido a la invasión de Rusia, y son las mayores víctimas de esa guerra, según un informe de la ONG Save The Children publicado este lunes.Esa cantidad de horas, de acuerdo con el informe "A Heavy Toll" ("Un costo alto"), basado en testimonios de niños ucranianos y sus familiares.Según datos oficiales citados por la organización con base en Londres,-aquellas que advierten sobre amenaza de un ataque con misiles o bombardeos y llaman a refugiarse- con una duración media de una hora.El informe describe los graves peligros a los que se enfrentan los niños cada día en Ucrania y destaca laDe acuerdo con el documento,A lo largo de la línea del frente, en el sudeste de Ucrania, los bombardeos rara vez cesan y por eso, las familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares para vivir en refugios "sin comodidades básicas como electricidad, agua y calefacción"."Todos llorábamos, estábamos muertos de miedo", dijo Sophia -nombre ficticio para proteger la identidad de los menores-, de 16 años, al recordar cómo se despertó con las explosiones y las sirenas el último 24 de febrero en Kharkiv, ciudad del noreste ucraniano."Si suena una sirena antiaérea, los alumnos mayores -de 9º a 11º- nos vamos a la municipalidad del pueblo; alí habilitaron un búnker", agregó.Disponer de un búnker equipado y totalmente amueblado no es algo con lo que todo el mundo cuente, y muchos siguen refugiándose en sótanos.La directora de Save the Children en Ucrania,, afirmó: "Muchos niños fueron testigos de la destrucción de sus hogares y escuelas y de la muerte de sus seres queridos por bombardeos y misiles interminables..", agregó.El estrés de la vida cotidiana bajo los bombardeos está dejando secuelas en la salud mental de niños y adultos.Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cinco personas que sufren un conflicto corre un alto riesgo de padecer algún tipo de trastorno psicológico, y los síntomas se agravan a medida que se prolongan las hostilidades.En el año transcurrido desde febrero de 2022, la ONU verificó al menos 18.657 víctimas civiles: 7.110 muertos y 11.547 heridos.Es probable que las cifras reales sean mayores.En Ucrania, los más afectados son los niños del país, ya que en promedio, y se supone que esta cifra está subestimada, según la ONU.Save the Children sostuvo que "Al menos 17,7 millones de personas, entre ellas 4,1 millones de niños, necesitan ayuda humanitaria, cerca del 45% de la población ucraniana anterior al 24 de febrero, y desencadenaron una ola de desplazamientos sin precedentes tanto dentro de Ucrania como a otros países de Europa.En enero de 2023, 6,2 millones de ucranianos seguirán desplazados internamente, y unos ocho millones serán refugiados en países vecinos y otros países.