Reivindican la marcha a Lago Escondido para "decir basta a Joe Lewis"

Foto: Pepe Mateos

Foto: Alejandra Bartoliche

Distintos sectores del campo popular destacaron la 7ma. Marcha Nacional por la Soberanía que se hizo a Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, entre fines de enero y principios de febrero, al advertir que sirvió para ladel magnate Joe Lewis, propietario de esas tierras, en la búsqueda de exponer el, a la vez que sostuvieron queEn ese punto coincidieron la dirigente del MST en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U)y el jefe del bloque de diputados del Parlasur y secretario general del Movimiento Octubres,, que resaltaron durante sendas entrevistas con Télam la importancia de que"En un año electoral, sabemos que la mayoría de las fuerzas políticas van a intentar esconder el tema. Porque acá no es solo Lago Escondido, Río Negro y Lewis, es el Río Chubut con el Emir de Qatar; es la apertura del Canal de Magdalena, el tránsito por el Río Paraná, Benetton en Santa Cruz y cientos de otros casos de lo que hace décadas se conoció como la extranjerización de la tierra en la Argentina", opinó Fierro.Para la dirigente, la marcha, dijo.Y detalló: "Estátambién en el sur, o elque cierra las nacientes del Río Chubut y ataca a las comunidades mapuches del Lof Cayunao, que buscan enfrentar este avance, por ejemplo. Logramos instalarlo y ahora hay que fortalecer la lucha, porque es claro que todos los gobiernos e instituciones estatales siguen cuidando los intereses de estos magnates que se quedan con nuestro territorio y los espejos de agua"."Por eso es muy importante nacionalizar la lucha, lograr que las comunidades de la zona que no están en ella se sumen, unificando con el resto de las luchas, contra la extranjerización y contra el negociado de nuestros bienes comunes", enfatizó.Para Fierro, "la indignación que generaron en amplios sectores de la sociedad lashizo que muchas más organizaciones se quieran sumar y se esté analizando que la próxima marcha tenga delegaciones de todos los puntos del país y sea mucho más masiva".La dirigente añadió además que "la soberanía política se defiende consecuentemente" y que "Porque los piratas no están sólo en Lago Escondido, están en todo nuestro territorio y es también el FMI", agregó.Fierro consideró que las tierras de Lago Escondidopara "respetar los derechos de las comunidades originarias en las que corresponda, proteger nuestros bienes comunes frente al avance destructivo de multinacionales y garantizar el acceso a lagos y ríos para toda la población como lo marca la ley"."Pero hay que saber que todos los gobiernos, peronistas, radicales o del PRO, con distintas variantes avalan y avalaron que esto se perpetúe. Por eso, no se puede confiar ni un poco en esos discursos de soberanía que dan algunos y ante un caso como el de Lago Escondido actúan en favor de los usurpadores", denunció.Por su parte, Harispe, que fue brutalmente atacado junto a otros siete militantes por parte de los peones rurales de seguridad de Lewis, afirmó que"En la Argentina hay muchos Lewis y vendrán más si no movilizamos la conciencia nacional de que Argentina es uno de los grandes países del mundo, somos una potencia y si no nos preparamos vendrán por nosotros, por nuestras riquezas naturales", añadió.Harispe coincidió en que el Estado nacional "debe ocupar el territorio y desplazar a Lewis con el concurso legal" y apostó que "El dirigente destacó que "la política ha tomado el tema soberanía nacional: hay temas como Malvinas, el Río Paraná, el Canal Magdalena, Lago Escondido, las energías, el litio, el gas y petróleo, que serán ejes de la próxima campaña electoral. La soberanía y el nacionalismo son espacios de masas."."La causa nacional une a los argentinos y las argentinas y aísla a los grupos de interés aliados a las potencias que geopolíticamente nos perjudican y generan dependencia. Lo mismo con los aliados del capital financiero. Soy un convencido que", subrayó.Sobre Lago Escondido, Harispe remarcó la necesidad de "limitar la extranjerización de la tierra, de los territorios ocupados, sacarlos de las zonas de fronteras, que está explícitamente indicado en la Constitución Nacional;, colonizar, explotar el turismo y restituir tierras a criollos o comunidades originarias para aumentar la producción y la actividad económica, aumentando el poblamiento".En esa línea, denunció que "el capital extranjero es parasitario, improductivo y costoso. A la Argentina le cuesta mucho dinero mantener estos ricos. Aquí además, se requiere una visión estratégica. Argentina se proyecta al Atlántico Sur y la Antártida, desde la Patagonia. Esta región es el futuro de la Patria. Hay que nacionalizar la Patagonia con el respaldo del pueblo".El dirigente advirtió que "de que Argentina es uno de los grandes países del mundo. Tenemos casi siete millones de kilómetros cuadrados, país bicontinental, cuarto litoral marítimo del mundo, principal territorio de habla hispana".