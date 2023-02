Una empresa recuperada logró un acuerdo con Techint para comprarle insumos

La cooperativa accederá a insumos a partir de la compra directa, lo cual abaratará sus costos.

Una ley de recuperación de unidades productivas

Eduardo Murúa impulsa un proyecto de ley que declara de utilidad pública el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores. Foto: Raúl Ferrari.

La, que permitirá una baja en los costos de producción y una mejora en la competitividad., destacó el director nacional de Empresas Recuperadas, Eduardo "Vasco" Murúa, en diálogo con Télam.A partir de la gestión de la Dirección Nacional de Empresas Recuperadas (DNER) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, la empresa recuperada por sus trabajadores Cotramel (ex Canale) podrá acceder a la compra directa de insumos, sin intermediarios, a la empresa Siderar del Grupo Techint.De esta manera,, que le permitirá mayor competitividad comercial y productiva.En este sentido, el dirigente manifestó que también busca firmar acuerdos similares con las empresas automotrices "porque también tenemos un problema ahí, ya que las empresas de autopartes nuestras no pueden entrar en el mercado de las grandes automotrices".Las grandes empresas como Techint, tienen mecanismos de venta que excluyen a las empresas recuperadas o a las pymes más chicas, de manera que la forma de acceder a los insumos es a través de distribuidoras que operan como intermediarias, encareciendo el costo de producción hasta en un 25%.Por eso, es preciso poder romper esta discriminación que hay a veces hacia el sector cooperativo en la mayoría de las grandes empresas, con las cooperativas, poder romper esa lógica", explicó Murúa.Por otra parte, esta semana se reunieron en la sede de Cotramel, ubicada en Llavallol, provincia de Buenos Aires, trabajadores de fábricas recuperadas, diputados nacionales, funcionarios nacionales y provinciales, con el objetivo de impulsar el proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas., como posible sujeto continuador de la explotación de la empresa en proceso de quiebra privilegiando los bienes necesarios para ese fin.Además, dispone ceder en comodato los inmuebles expropiados a través de esta ley, a la cooperativa de trabajadores, bajo la condición de que sus instalaciones que no sean utilizadas para la producción, puedan usarse para el desarrollo de actividades sociales, culturales, educativas, tareas de cuidado y formación profesional.A través de una mesa de debate, y en diálogo con los trabajadores, los legisladores remarcaron la importancia de esta ley para lograr la seguridad jurídica de las empresas recuperadas; establecer un sistema eficiente para recuperar empresas en la Argentina que proteja los puestos de trabajo y que, al mismo tiempo, no signifique una carga económica para el Estado.Sobre este punto,"Que no somos una carga para el conjunto del pueblo, sino que estamos haciendo que un pasivo concursal, un pasivo de quiebra, se convierta en un activo para el Estado y los trabajadores, manteniendo los puestos de trabajo y el Estado recuperando sus créditos", precisó el funcionario.Asimismo, también se planteó el punto de impulsar el establecimiento de un fondo para el desarrollo productivo de las empresas recuperadas.No obstante, sobre este eje, señaló que "ese fondo especial no lo creemos necesario, sino que queremos que se trabaje sobre la compensación de los créditos" a las empresas recuperadas.En este marco, los diputados nacionales que participaron del encuentro, Daniel Arroyo, María Rosa Martínez y Juan Marino se comprometieron a avanzar en el tratamiento de esta ley para fines de marzo.Además estuvieron presentes trabajadores y trabajadoras de empresas recuperadas y la Subsecretaria de Oficios y Territorios de Lomas de Zamora, Ileana Arisqueta, entre otros funcionarios.