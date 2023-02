Murió Leiji Matsumoto, el legendario dibujante que hizo viajar al espacio a generaciones

Leiji Matsumoto influenció en generaciones de artistas y fanáticos que siguieron sus historietas y las series animadas creadas en base a su obra.

El Capitán Raimar es un rebelde que logra escapar de un gobierno autoritario en un futuro apocalíptico.

Su colaboración con Daft Punk es legendaria y dejó una película conceptual que puede ser vista como una sucesión de videoclips.

El legendario dibujante y creador Leiji Matsumoto falleció en Japón el pasado 13 de febrero. La noticia fue dada a conocer por su familia este lunes. El creador de manga y anime, nacido con el nombre de Akira Matsumoto, murió a la edad de 85 años debido a una insuficiencia cardíaca aguda. Su obra dejó una fuerte influencia en generaciones de artistas en todo el mundo.Según informó el sitio especializado Ramen para dos, el funeral ya fue realizado con su familia más cercana con la presencia de su mujer, la también mangaka Miyako Maki.Fue un prolífico autor de manga especializado en ciencia ficción al estilo de space opera (ópera espacial), que con su particular estilo presenta personajes inolvidables y complejos, en un marco de profundas reflexiones existenciales. Sus diseños se caracterizaban por hombres heroicos en algunos casos y caricaturizados en otros, con mujeres estilizadas y poderosas. Además, dejó una marca con sus asombrosas máquinas, como barcos o trenes que viajan por el espacio. A partir de sus historietas, se crearon innumerables series y películas animadas.Por fuera del mundo de las historietas y animaciones japonesas, muchos conocieron su obra a partir de sus colaboraciones con conjuntos musicales de la talla de Daft Punk y Queen.En nuestro país, fue conocido a partir de “Capitán Raimar”, la serie animada originalmente llamada “Captain Harlock”, inspirada en la historieta homónima, que fue transmitida en televisión abierta a principios de la década del 80. Fue un hecho destacado en un contexto donde todavía reinaba la censura de la dictadura, ya que el protagonista era un pirata espacial que lograba escapar de la persecución de un gobierno planetario fuertemente militarizado . En esta obra de ciencia ficción, denunciaba el autoritarismo, la locura bélica y el colapso medioambiental.Matsumoto había nacido el 25 de enero de 1938 en la ciudad de Kurume, en la prefectura de Fukuoka. Era el mediano de una familia de siete hermanos. De niño, su padre le regaló un proyector de 35 mm y con el que descubrió los dibujos animados estadounidenses. Durante esta época, se interesó por las novelas de ciencia ficción de los autores Unno Juza y H. G. Wells.Su debut como dibujante de manga fue en 1953 con “Michibachi no Bōken” (“La aventura de Honeybee”) cuando aún era un estudiante secundario. Luego, se mudo a Toki y en 1965 adoptó el seudónimo con el que se hizo conocido.Sus obras más conocidas son la mencionada “Captain Harlock”, además de otras que comparten el mismo universo, el “leijiuniverso”, como “Galaxy Express 999”, “Queen Emeraldas” y “Cosmo Warrior Zero”. Otras obras destacadas son “Space Battleship Yamato” y “La princesa de los mil años”.En 2001 fue condecorado por el gobierno japonés con la “Medalla con Cinta Púrpura”, y en 2010 el Emperador de Japón le otorgó la “Orden del Tesoro Sagrado, Rayos de Oro con Roseta”. En 2012 recibió la condecoración “Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres” por parte del gobierno francés.En 2003 supervisó la creación de “Interstella 5555” , la película de animación que es una sucesión de videoclips de los temas del álbum de la banda francesa de música electrónica, Daft Punk.En el 2010, los integrantes de Queen le solicitaron crear un videoclip para conmemorar el 18.º aniversario de la banda, desde la muerte de Freddie Mercury.En 2019 había estado internado en Turín, Italia. Sin embargo, en los últimos años, seguía trabajando en proyectos como crear una historia que enlace todas sus obras anteriores. Matsumoto había comentado en Tokyo Anime Award Festival de 2017 que tenía el título del manga. En esa oportunidad, había dicho que quería viajar a Marte: “No me importa no volver, así que quiero ir en uno de los cohetes de la JAXA (la agencia espacial japonesa). Antes de morir quiero poder ver la Tierra desde el espacio con mis propios ojos”.