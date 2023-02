Cómo funcionarán los servicios públicos en CABA por el feriado de Carnaval

Los servicios públicos en la ciudad de Buenos Aires funcionarán este lunes con unpor el feriado de Carnaval, que se extenderá hasta mañana.En ese marco, este lunes y el martes funcionarán las guardias en los, así como el SAME y las Unidades Febriles de Urgencia, en tanto los vacunatorios para aplicarse la dosis contra la Covid-19 permanecerán cerrados.En los, las inhumaciones en Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al crematorio de CABA se realizarán en el horario de 7.30 a 14 a destino, recepcionándose el último trámite a las 13 e iniciándose la última inhumación a las 13.30, precisó el Gobierno porteño.Laestarán cerradas, así como también las sedes comunales y el, aunque en este último funcionará la guardia de defunciones de 8 a 12.30.En tanto, el servicio defuncionará de manera habitual.En cuanto al, se recordó que estará permitido aparcar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21, pero no así sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas; mientras que el estacionamiento medido no tendrá vigencia.Asimismo, en las rampas, veredas, ochavas, cocheras, paradas de colectivo, calles de convivencia, espacios reservados para personas con discapacidad, espacios reservados para clínicas y hospitales y cajones de carga y descarga, sigue rigiendo la prohibición durante las 24 horas; y no habrá restricción de ingreso a Centro y Tribunales peatonal, aclaró el Ejecutivo capitalino.Losfuncionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 sentido Provincia, y de 17 a 21 horas sentido Centro.