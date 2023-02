Fito Páez se adueñó del protagonismo en la segunda tarde del Cosquín Rock

Foto: Camila Godoy.

🎤 Así se escuchó a Fito Páez (@FitoPaezMusica) con "Un vestido y un amor", en el segundo día del #CosquinRock2023 pic.twitter.com/vrEjqL2byG — Agencia Télam (@AgenciaTelam) February 19, 2023

Hello La Cumbre!

Rumbo al primer concierto del año en Cosquin en la mejor compañía!

Salud y amor!!!!! @Cosquin_Rock pic.twitter.com/9zBN9iDkSe — Fito Paez (@FitoPaezMusica) February 18, 2023

se convirtió en el dueño absoluto de la tarde de este domingo en la segunda jornada del Cosquín Rock que se lleva a cabo en el, a fuerza de un formidable show en el que revisitó gran parte de "El amor después del amor", a 30 años de su lanzamiento, y repasó algunos clásicos inoxidables, todos ellos con nuevos arreglos.A sus habituales laderos, Fito sumó una impecable sección de vientos y la voz en coros de, los cuales dotaron a sus canciones de sofisticadas y novedosas armonías.Una vez superados algunas evidentes molestias por unos acoples que aparecieron al principio del set y por el sonido de la actuación de, que se colaba desde el Escenario Norte, en el otro extremo del predio, el artista no se guardó nada y estableció una inmejorable conexión con el público.En ese contexto, anticipó la nueva sonoridad que le imprimió al, en su proceso de regrabación para un inminente lanzamiento, y lo trasladó a otros clásicos imprescindibles en sus habituales shows.", dijo Fito poco después de abrir el fuego con el tema que da nombre al famoso disco, cuyas primeras estrofas las cantó desde bambalinas hasta que hizo su irrupción a la vista del público.Vestido en ropa deportiva amarillo fluor, el músico siguió con "Thelma & Louise", se desvió del recorrido por el disco con "11 y 6" para luego retomar con una demoledora versión de "Tráfico por Katmandú".El recuerdo a Luis Alberto Spinetta llegó con "Pétalo de sal": "Siempre presente en nuestras vidas para seguir marcándonos el lenguaje en la música", expresó en ese momento.Para cuando llegó el momento de "Tumbas de la gloria",inició su set en el extremo opuesto del predio y llegaron las primeras advertencias de Fito, las cuales se intensificarían luego de una versión de "Polaroid de locura ordinaria"."Si sabíamos que iba a tocar el grupo de allá esperábamos. No queremos interrumpir la música hermosa de nadie", ironizó antes de arremeter con "Al lado del camino".Fue su última queja debido a que inició allí un pasaje en el que se entregó por completo al goce de su música, el cual se retroalimentó a partir de la devoción mostrada por el público.Así".Hacia el final, cuando ya caía la noche de este domingo, Fito dijo adiós dejando la sensación que será difícil igual una perfomance así en lo que restaba de la jornada.Sin embargo, para la noche se esperaba a, entre otros.Antes de Fito, por el Escenario Sur pasaron los españoles decon sus canciones rockeras que levantaron al público, especialmente a partir de la gran entrega de su cantante.En la jornada de cierre de esta edición, otra vez se pudo palmar una presencia de público multitudinaria, similar a la de ayer que reunió a 100 mil personas, según números oficiales, aunque todavía la organización no difundió este dato.