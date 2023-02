Doñate cuestionó los argumentos de la Corte por "contradictorios y extralimitados"

Doñate se expresó en su cuenta de Twitter.

Causa estupor la lectura de los insólitos fundamentos de la CSJN, no solo por contradictorios y extralimitados, sino porque se inspiran en los consejos del oscuro Sr. Robles que, además de vocero y operador del cortesano Rosatti, funge como asesor vía Chats de JXC. — Martin Doñate (@martindonate) February 19, 2023

Lo resuelto por la Corte es lo que el inefable Robles indicó por chat a los senadores de JxC. Pura casualidad!!!. Recordemos que Rosatti, el autovotado Pte. de la Corte y autoimpuesto Pte. de @cmagistratura, revivió ilegalmente una ley muerta hace 16 años. INCALIFICABLE. — Martin Doñate (@martindonate) February 19, 2023

La Corte se remitió a su decisión del 8 de noviembre al denegar la incorporación del legislador del oficialismo al Consejo de la Magistratura. En contrapartida, permitió la jura de los senadores María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Eduardo Vischihttps://t.co/RglqQ972CK — Agencia Télam (@AgenciaTelam) February 16, 2023

El senador nacional Martín Doñate consideró este domingo "contradictorios y extralimitados" los argumentos de la Corte Suprema, que rechazó tomarle juramento como integrante del Consejo de la Magistratura y advirtió que el máximo tribunal pretende "arrogarse la decisión institucional de otro poder del Estado, violentando la República y profundizando la impunidad"."Causa estupor la lectura de los insólitos fundamentos de la CSJN, no solo por, sino porque se inspiran en los consejos del oscuro Sr. Robles que, además de vocero y operador del cortesano Rosatti, funge como asesor vía chats de JXC", escribió Doñate en una serie de posteos publicados en su cuenta de la red social Twitter.Doñate se refirió a, colaborador del presidente de la Corte,y quien había sidoCon la Acordada 2 del jueves pasado,"El decisorio de la Corte es demencial. Reconoce la representación del bloque FNyP (Frente Nacional y Popular) al disponer la toma de juramento a sus representantes @marianorecalde y @pilattivergara, pero me niega el juramento como representante del otro bloque @UniCiudadanaAR (Unidad Ciudadana)", advirtió Doñate.Cuestionó, en este punto, que los ministros de la Corte hayan aplicado "el antecedente Juez (en alusión al senador macrista Luis Juez) según el cual la división de los bloques se debió a un ardid"."Para la Corte hay 21 Senadores que conforman un bloque cuya formación se debió a un ardid lícito (FNy P) y 14 Senadores cuyo bloque se conformó mediando ilicitud (Unidad Ciudadana)", ironizó Doñate.También, evaluó que "la incongruencia es de tal magnitud que lo hacen fundamentados en sentencia de fecha 8/11/2022 en autos Juez", una resolución que pretende"Y en ese desquicio institucional por medio de un acto administrativo pretenden arrogarse la decisión institucional de otro poder del Estado, violentando la República y profundizando la impunidad con la que vienen desbarrancando", subrayó el senador.Además de incluir en sus posteos artículos periodísticos que revelaron una serie de chats que involucraban a Robles y D'Alessandro, Doñate concluyó: "No hay parangón para tomar de referencia sobre esta verdadera cloaca cortesana. Así no hay país ni república que se sostenga".