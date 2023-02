Murga y feminismos, un solo corazón

Murgueras y feministas. Arte: Jazmín Guzmán.

La Mascarada, una murga mendocina. (Foto Instagram)

Modestia aparte

De Rosario, Modestia Aparte. (Foto Instagram)

Modestia Aparte, murga de Rosario VER VIDEO

Enganchate Cancán

Enganchate Cancán, en Córdoba, pero con estilo uruguayo. (Foto Instagram)

"Enganchate cancán" en el Día Internacional de la Mujer VER VIDEO

"Ta filosa la tijera"

Ta Filosa la Tijera, otra murga de Córdoba, más precisamente de Jesús María y Colonia Caroya. (Foto Instagram)

Desde Córdoba, "Ta filosa la tijera" VER VIDEO

Las Damajuanas

Las Damajuanas, con estilo uruguayo. (Foto Instagram)

"Macho", por Las Damajuanas VER VIDEO

“A diferencia de las fiestas oficiales, el carnaval era el triunfo de una especie de liberación transitoria, la abolición provisional de las relaciones jerárquicas, privilegios, reglas y tabúes” describea esta celebración en tiempos de la Edad Media y el Renacimiento.“Hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano, bailan y se dan la mano, sin importarles la facha”,, “y con la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el señor cura a sus misas”, para concluir su retrato de la subversión de roles en las celebraciones populares, de su canciónHay, sin embargo, una desigualdad que no se ha trastocado ni siquiera en carnaval, hasta hace pocos años:“Históricamente, a pesar de las pretensiones de la murga como un espacio de inversión carnavalesca y compromiso político crítico,, ya que el humor misógino y la dinámica patriarcal infundieron la práctica y la actuación de la murga”, sostienen, en su artículo académico “Haciendo Murga. Deshaciendo el Género”, en el que abordan la murga porteña.Allí dan cuentas de que, como recitar poesía, cantar y tocar instrumentos de percusión, así como los roles de dirección,asta que en los últimos años en los que los movimientos feministas de nuestro país cobraron mayor fuerza para hacer visible lo invisible,Comenzaron a usar la murga como un espacio para la práctica feminista, tanto mediante la creación de organizaciones solo para mujeres para aprender habilidades de murga como al incorporar perspectivas feministas a las murgas mixtas.Dos de estas iniciativas son, una organización donde las murgueras se reúnen separadas de sus murgas, y, un taller de tambores dirigido exclusivamente por y para mujeres que quieren aprender a tocar el bombo con platillo). En el caso de algunas murgas mixtas,e incluido en su poesía y sus críticas las problemáticas de género (como por ejemplo, la legendaria Lxs Quitapenas), y en la murga de estilo uruguayo, que tradicionalmente supo contar solo con voces masculinas, o con mayoría, se han ido conformando grupos exclusivamente de mujeres.“Modestia aparte” es, integrada por mujeres cantantes, instrumentistas, maquilladoras y una vestuarista, de diferentes generaciones. Conciben su arte como una forma de luchar por un cambio cultural que reconozca los derechos de todas las personas.Entre muchas presentaciones en corsos, en el Tablado Nacional de murgas estilo uruguayo y en el Encuentro Nacional de Murgas,el Agitazo por la E.S.I.; la apertura del Encuentro Nacional de Mujeres, en 2016; en la vigilia "Ni una menos”; la Marcha del Orgullo; en el Día de lucha contra la Violencia de Género en el Monumento Nacional a la Bandera; en 2017, en la vigilia del "Será ley" frente al Congreso de Buenos Aires, en 2018; y en muchas otras movilizaciones feministas que siguieron.En Córdoba, la agrupación murguera de estilo uruguayo “Enganchate Cancán”,, se definen como “una fuente de energía vital constante y sonante, un espacio de formación para la vida, un refugio.”.En entrevista con Inés Domínguez Cuaglia, para La Tinta, reflexionan: “Las discusiones y contradicciones que los feminismos plantearon a la sociedad toda llegaron a cada unx de lxs integrantes de la murga interpelando los roles de mujer, madre, pareja, amigx, laburante, artista., ya que la maravillosa particularidad es que elegimos reflexionar, criticar, deconstruir y discutir todas estas situaciones dentro este colectivo, para construir posiciones y discursos propios en clave de Murga”.También cordobesa, la murga Ta Filosa la tijera comenzó en el 2018, y en su primer show, eligieron cantar “Cobarde”, el tema compuesto por Lucre Ortiz, cometido por su pareja, Eduardo Vázquez, que se convirtió en un símbolo de la violencia de género en el país.“Nos pusimos en posición para poder contar todo lo que sucede en esa letra. Acá estamos, somos una murga de mujeres y no nos vamos a callar, esa fue la idea que queremos transmitir”, narran en una charla con Agustina Conci, para La Tecla.Y claro que lo transmiten.En Santa Fe, integrantes de la murga Las Damajuanas explican con claridad la confluencia entre Murga y Feminismos.. Si nosotras como feministas queremos deconstruir todo, también vamos a deconstruir la murga como género. La murga es así, ¿y por qué no romper con eso que es así? De hecho somos una murga de mujeres, o sea que de entrada ya”, expresan en una entrevista con Guillermina Ferraris., dejando atrás el silencio, que entre todas vamos a romper”, se enuncia en una glosa de Lxs Quitapenas.Y al mismo tiempo que las mujeres y disidencias fueron llevando la política feminista a sus murgas individuales, trajeron las tradiciones de la murga a las marchas feministas, dotándolas de música, poesía, baile, arte, para amplificar las demandas llevadas a cabo en las movilizaciones.. Un solo corazón.