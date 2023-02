La madre del policía porteño Karhanyan sigue reclamando por la desaparición de su hijo

La madre de Karhanyan reafirmó que no está "conforme ni con la Policía de la Ciudad ni con el juez" de la causa, Alberto Baños. (Foto: Víctor Carreira)

Para Pietragalla Corti, "hay una trama de encubrimiento" en la desaparición de Karhanyan El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, denunció que los funcionarios del Gobierno porteño "no hicieron nada" para buscar al joven.



"La mirada que nosotros venimos teniendo, por las distintas acciones que fueron frustrando las posibilidades de ir hacia una investigación seria, es que por todo lo que sucedió hay una trama de encubrimiento por parte de la Policía de la Ciudad, y apañado también por el juez (Alberto) Baños", afirmó Pietragalla Corti en declaraciones a Télam.



El funcionario expresó que "uno no deja de sorprenderse" por las irregularidades de la causa, entre las cuales, incluyó el reseteo de fábrica del celular de Karhanyan. Pero, además, agregó que después "pasaron a otro teléfono el chip del celular, buscaron información y la Policía decidió borrarlo porque decían que no era relevante para la causa y lo decidieron ellos", dijo en referencia a la división Cibercrimen encargada de esos peritajes.



"Hubo un pedido de preservar filmaciones que se hallaran a 500 metros a la redonda" del supermercado Easy del barrio de Caballito donde se vio a Karhanyan por última vez. El funcionario criticó el procedimiento porque "se resguardaron las cámaras del 23 de febrero, pero del día 24, casi nada".



De esa manera, reiteró que "hay un complicidad de hecho, de la Policía y también de la Justicia de la Ciudad", y replicó que si "la Justicia federal está siendo casi conducida por la oposición política, que representa al sector de Cambiemos, ¿qué podemos esperar de la Justicia de la ciudad de Buenos Aires? Ninguna autonomía".



En tanto, Pietragalla Corti consideró que desde el Gobierno porteño "la verdad que no hicieron nada para buscar" a Karhanyan, quien era miembro de la fuerza y señaló que "la conducción política de la Ciudad está mirando para otro lado" con el caso.



"Tendrían que haber empapelado todo y las autoridades políticas denunciar que desapareció un policía", dijo y recordó que en el momento del hecho, el 24 de febrero de 2019, tanto a nivel nacional como en la Ciudad gobernaba la administración de Cambiemos. Pietragalla consignó además que de las "49 cámaras que había en la zona", donde fue visto por última vez Karhanyan, en Caballito, "sólo 4 funcionaban".



"O es una política que lleva la ciudad de Buenos Aires de poner cámaras en todos lados y que la ciudadanía crea que hay seguridad, pero en realidad ponen cámaras que no funcionan, o las cámaras que necesitamos en la causa no estuvieron", evaluó.



En tanto, manifestó que desde el Gobierno de la Ciudad habían dicho que había "imágenes guardadas en el servidor del Ministerio de Seguridad" para aportar a la causa, pero que "después esas imágenes también se perdieron".



La Secretaría que desde agosto pasado patrocina a la familia de Karhanyan afirmó que es tarea de ese organismo "contener a una familia que no está teniendo respuesta, más cuando hay un caso donde se sospecha de una fuerza de seguridad".



"Sabemos siempre que una persona que desaparece de un día para otro es un dolor y una tortura que para los familiares nunca termina", dijo Pietragalla y pidió por la "visibilización" del caso "para llegar a una resolución".

Arhsak Karhanyan tenía 31 años cuando desapareció.

Los familiares nunca dejaron de pedir que se investigue el caso. (Víctor Carreira).

Un pedido para cotejar datos entre Karhanyan y cuerpos de NN

Apuntan contra el juez por "apañar" a Policía porteña El secretario de Derechos Humanos. Horacio Pietragalla Corti, y la legisladora porteña del Frente de Todos (FdT) Victoria Montenegro apuntaron contra el juez Alberto Baños por "apañar" a la Policía de la Ciudad en la causa que investiga la desaparición del joven agente Arshak Karhanyan, mientras que el magistrado sostuvo que no tiene "críticas que hacerle" a esa fuerza.



"Por todo lo que sucedió hay una trama de encubrimiento por parte de la Policía de la Ciudad, que está apañado también por el juez Baños", aseguró Pietragalla Corti en diálogo con Télam.



El funcionario mencionó entre las irregularidades de la causa que no se resguardaron las cámaras del día de la desaparición de Karhanyan, ni se pidieron las imágenes para saber qué hizo el agente Leonel Herba, el último en verlo, después de encontrarse con el joven.



Además, agregó que se reseteó de fábrica el celular de Karhanyan en el peritaje realizado por la división Cibercrimen. Por otro lado, la diputada Montenegro recordó que en el expediente hay una escucha a dos policías de Cibercrimen donde "plantean que hay dos causas: una investigación paralela y la que le entregan a la Justicia".



"Tienen una investigación paralela ¿Y le seguís dando a la misma fuerza la investigación?", recriminó Montenegro y aseguró que "hay una decisión del juez Baños de que la causa no avance". A la vez, resaltó que si la Policía de la Ciudad "está sospechada, va contra las leyes que sea la fuerza que investigue".



Al ser consultado por Télam sobre esta decisión, el juez Baños respondió: "La Policía de la Ciudad sigue en la investigación, un grupo especial que ha sido dirigido por mí, y no tengo críticas que hacerle como institución, más allá de que alguno pueda haber hecho las cosas mejor o peor".



En tanto, el juez señaló que la falla en la pericia del celular fue un hecho que también se registró con las mismas características "en el atentado a la vicepresidenta" Cristina Fernández de Kirchner, en referencia al reseteo del teléfono del agresor Fernando Sabag Montiel, y afirmó que, en el caso de Arshak, "hay un problema serio en una división de pericias".



Desde el 21 de septiembre de 2020 consta en la causa otro audio de una discusión entre Herba y su pareja, donde la mujer le dice: "El que está acá en 'orsai' y el que está arriesgando el culo, porque desapareció una persona, y sos el principal sospechoso, sos vos".



Y en otro pasaje la mujer agrega: "Yo no le cagué la vida a nadie como vos hiciste", y continúa diciéndole que "Vos seguí hueveando con el teléfono, seguí, seguí eh, haciendo no sé... desaparecer gente".



Pietragalla reprochó que, en conocimiento de ese diálogo, el juez "no tomó ninguna medida a partir de eso" y evaluó que si "la Justicia federal está siendo casi conducida por la oposición política, que representa al sector de Cambiemos, ¿qué podemos esperar de la Justicia de la Ciudad? Ninguna autonomía".



Consultado por esa conversación y una posible imputación a Herba, Baños sostuvo: "Hay cosas que se ven de una manera; yo soy juez, hay que ver una serie de elementos para imputar un delito".



En tanto, el juez Baños sostuvo que en "la causa se han hecho un montón de cosas que nadie tiene idea" y, al ser consultado al respecto por esta agencia, el magistrado se refirió al hallazgo de la tarjeta SUBE de Arshak que realizó la Policía Federal en 2021.



Esa fuerza quedó desafectada del caso posteriormente, cuando el juez apartó al fiscal Santiago Vismara y asumió él mismo la investigación para volver a involucrar en la investigación a la Policía de la Ciudad.



El juez aseguró que el hallazgo de la SUBE permitió "saber qué colectivo tomó (Arshak) después de haber sido visto por última vez" y también "quiénes fueron las personas que viajaron" con él, aunque no hay certeza de que la tarjeta haya sido utilizada por el joven.



Para Montenegro, desde que Baños asumió la investigación "hay un montón de cuestiones absurdas" que se suman al expediente, como ver con qué "personas Arshak habló 15 minutos en la parada del colectivo", y consideró que se trata de "hacer como si 'hacemos un montón de cosas'" pero que no se profundiza en "el vínculo con la Policía de la Ciudad".



Por su parte, Pietragalla Corti se refirió al rechazo del juez al pedido de la Secretaría para ser querellante en la causa en 2021, y resaltó que "casi todos los juzgados del país, sean provinciales o federales, nos aceptan tanto en casos de violencia institucional, de lesa humanidad, o causas de género".



Además recriminó que, en el caso de Karhanyan, se trata de "la desaparición de una persona donde hay implicancias de una fuerza de seguridad y esto claramente puede estar vinculado con una desaparición forzada".



El juez también se negó a otro pedido presentado en 2021 por la Secretaría para que la causa fuera recaratulada como desaparición forzada y hoy en día se sigue investigando como 'averiguación de delito'.

Vardush "Rosita" Datyvian,, advirtió que "ya pasaron cuatro años" de la desaparición de su hijo, afirmó que desde esa fuerza "nunca llamaron" para colaborar en su búsqueda y reiteró que no está "conforme" con el avance de la causa, en la semana en la que se cumple un nuevo aniversario del hecho.', se preguntó Rosita, con su claro acento armenio, en una entrevista con Télam, a la hora de renovar el reclamo por el avance de la causa que investigaDesde agosto de 2022, la Secretaría de Derechos Humanos representa como querellante a la familia y presentó en octubre pasado un pedido para que todos los juzgados y fiscalías de la ciudad de Buenos Aires y del territorio bonaerense informen si tienen casos de NN que hayan desaparecido después de Karhanyan,Ya se recibieron más de 50 respuestas y se aguarda que Gendarmería presente un plan de trabajo para iniciar las comparaciones., que mantiene su reproche hacia los los agentes compañeros de su hijo en la Policía de la Ciudad: "Nunca vinieron, nunca tocaron timbre, nunca llamaron, nada".En esa línea, la legisladora porteña del, quien sigue la causa desde sus inicios, reiteró en diálogo con esta agencia que fueron "agentes de la propia Policía de la Ciudad los que desaparecieron a Arshak" y señaló que en este caso "no hubo un mínimo espíritu de compañerismo ni camaradería".La última persona que tuvo contacto con Karhanyan el día de su desaparición fue, quien había sido su compañero en la división Exposiciones antes de que el joven fuera asignado a la comisaría 7B de Caballito.Según consta en la causa y en las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, ambos agentes dialogaron alrededor de unos 40 minutos en la vereda del departamentoCon respecto a Herba, Rosita comentó que en una primera etapa no se "animaba" a tener contacto con él porque le tenía "miedo", pero que hoy sí quisiera hacerlo para pedirle que "cuente lo que sabe".Luego de la conversación entre ambos agentes, Karhanyan subió a su departamento,"Hubo un pedido de preservar filmaciones que se hallaran a 500 metros a la redonda del Easy. Se resguardaron las cámaras del 23 de febrero, pero del día 24, casi nada", reclamói, en declaraciones a Télam.Entre otras irregularidades, el funcionario manifestó que tampoco "se dieron órdenes de resguardar las imágenes de cuál fue el camino de Herba" para saber a dónde se dirigió después del encuentro con Karhanyan.En relación a la investigación,, al considerar que el magistrado "está trabajando muy despacito"."Bastante avanzamos, cada año una noticia chiquitita", expresó con tono irónico en referencia a que antes del reciente pedido de la querella sobre el cruce de información con los NN, la última novedad de la causa databa del 2021, cuando la Policía Federaly se supo que fue utilizada para tomar un colectivo en dirección a Ezeiza.Entre otras anomalías,"cuando abrieron el celular de Arshak para rescatar el contenido, dicen que se bloqueó y que se perdieron todos los datos", y apuntó que "por todo lo sucedido hay una trama de encubrimiento por parte de la Policía de la Ciudad, que está apañado por el juez Baños".La diputada Montenegro añadió que luego una junta de peritos de las fuerzas federales certificó en relación a esa pericia que "no se respetaron las buenas prácticas en el manejo del aparato".Por su parte, y al ser consultado por Télam sobre el motivo por el que la policía porteña sigue al frente de la investigación cuando hay agentes de esa fuerza presuntamente involucrados, el juez Baños respondió:Para Montenegro, no se trata de "un caso más de desaparición" ya que, consideró, a diferencia de otras ocasiones, a los cuatro policías -incluido Herba- que trabajaban con Karhanyan en la división de Exposiciones "los encubren"."Ya dejan de ser cuatro o cinco policías, porque las cámaras las maneja otra área de la Policía, después hay otro jefe para Cibercrimen, los que remiten las actuaciones judiciales son de otra área", explicó la legisladora y sostuvo que, entonces, "la escalada sube, los encubren los jefes de las áreas y los encubre la Justicia".En tanto, Rosita reclamó que el jefe de Gobierno porteño,, tendría que recibirla como "mamá" y aclaró que sí se reunió con el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia Marcelo D'Alessandro, en un encuentro que tuvo lugar días después de que, el 23 de febrero del año pasado, el presidente Alberto Fernández la visitara en su casa.Télam intentó comunicarse con D'Alessandro y, tras enviar preguntas al Ministerio de Seguridad porteño, desde esa cartera solicitaron más tiempo para contestar.(de sus hijos) pero yo trato de ver todo. Arshak era muy tranquilo, vos estabas durmiendo acá y Arshak entraba en la casa y no te dabas cuenta que entró", recordó Rosita.Además, también que en la escuela era elegido "mejor compañero" y que era un joven "estudioso" y "trabajador".La madre del joven relató que "a los dos, tres meses" de la desaparición pensaba que estaba "encerrado y no podía salir'", pero que con el correr del tiempo se dijo a sí misma que "no podía ser que tanto tiempo mantuvieran encerrada a una persona"."Y ahora tengo dudas de que esté con vida,, capaz eso quiere decir que estoy desesperada o enferma. La esperanza también es una enfermedad", completó.que representa a la familia de Arshak Karhanyan en la causa que investiga la desaparición del joven policía, destacó que como querella hayan realizado un pedido para que los juzgados y fiscalías de la ciudad de Buenos Aires y el territorio bonaerense informen si tienen cuerpos de NN registrados para cotejar datos."Cuando entramos a la causa vimos que no se había pedido a los juzgados y fiscalías que nos informen causas judiciales donde exista un muerto no identificado, que haya aparecido después del 24 de febrero de 2019", la fecha de desaparición de Karhanyan, afirmó el abogado Przybylski en diálogo con Télam.De esa manera, la Secretaría, quepresentó este pedido el 25 de octubre de 2022, ya tiene "50 expedientes donde un fiscal o juez responde 'Yo tengo tramitando la causa con un NN'", precisó el letrado, aunque aclaró que "todavía no contestaron todos".A la vez, detalló que entre las respuesta de los juzgados "algunos dijeron que no tenían ningún dato para cotejar, en algunos casos tenían huellas dactilares, en otros ADN clasificado (un pelo, una uña), y en otros tenían material biológico como para hacer un ADN".De esa manera, el abogado explicó que "si los juzgados o las fiscalías ya tienen los datos genéticos o huellas, no hay que hacer exhumaciones" de cuerpos, ya que son "datos que ya están en los expedientes y lo que hay que hacer es cruzarlos con la información de Arshak".En tanto, Przybylski explicó que si todos los cotejos "dan negativo y quedan causas donde no tienen nada, ahí"Si llegáramos a tener alguna coincidencia estaríamos encontrando Arshak. A partir de ahí, nos permitiría agarrar ese expediente y tener información del contexto de dónde se encontró para poder empezar a pensar qué es lo que pasó", subrayó el abogado, que también es director de Políticas contra la Violencia Institucional en la Secretaría de Derechos Humanos., para ver en cada caso qué es lo que hay e ir haciendo las comparaciones", señaló Przybylski y adelantó que en los próximos días esa fuerza deberá presentar su "plan de trabajo".Con ese proyecto se podrán estimar los tiempos que demoraría la tarea, pero el letrado prevé que "este primer semestre vamos a estar con eso".